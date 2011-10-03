حماس از خودکامگی ابومازن انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سامی ابوزهری" گفت : اینکه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان تشکیل دولت انتقالی را حق مسلم خود دانسته، بی اساس است.

وی افزود: این اظهارات ابومازن مغایر توافقنامه آشتی ملی و نشانه خودکامگی وی در اتخاذ تصمیمات است در حالی که راهبرد ملی با خودکامگی مغایرت دارد.

شایان ذکر است که رئیس تشکیلات خودگردان مدعی شده بود که مسئولیت تشکیل دولت انتقالی با وی به عنوان رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) و نقش گروههای فلسطینی معرفی نامزدهاست و تنها وی حق دارد که صلاحیت آنها را تایید را رد کند.