  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۹

حماس از خودکامگی ابومازن انتقاد کرد

حماس از خودکامگی ابومازن انتقاد کرد

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، اقدامات مستبدانه رئیس تشکیلات خودگردان درباره تشکیل دولت انتقالی را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سامی ابوزهری" گفت : اینکه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان تشکیل دولت انتقالی را حق مسلم خود دانسته، بی اساس است.

وی افزود: این اظهارات ابومازن مغایر توافقنامه آشتی ملی و نشانه خودکامگی وی در اتخاذ تصمیمات است در حالی که راهبرد ملی با خودکامگی مغایرت دارد.

شایان ذکر است که رئیس تشکیلات خودگردان مدعی شده بود که مسئولیت تشکیل دولت انتقالی با وی به عنوان رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) و نقش گروههای فلسطینی معرفی نامزدهاست و تنها وی حق دارد که صلاحیت آنها را تایید را رد کند.

کد مطلب 1423530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها