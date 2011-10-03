برگزاری نمایشگاه پوشش نور و نجابت در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه پوشش نور و نجابت در راستای طرح تحول اجتماعی در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مصوب شد، افزود: این نمایشگاه با هدف گسترش عفاف و حجاب در جامعه در سه بخش فرهنگی، زنان سرپرست خانوار و پوشش اسلامی دایر می شود.

وی افزود: به منظور تسهیل در دسترسی به نمایشگاه پوشش نور و نجابت و بهره مندی اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، این نمایشگاه در مهرماه و محل مصلای ساری برگزار می شود.

شرف الدین، بخش فرهنگی را مهم ترین قسمت پوشش نمایشگاه نور و نجابت برشمرد و یادآور شد: این بخش که با مساعدت تشکل های غیر دولتی فرهنگی و حوزه علمیه خواهران ساری ایجاد شده است، پاسخ گوی احکام شرعی و شبهات دینی بانوان خواهد بود.

وی از ارائه بیش از 300 مدل مانتو و چادر از تولیدات داخلی در بخش پوشش اسلامی در این نمایشگاه خبر داد و افزود:ایجاد غرفه برای کودکان در بخش های قصه گویی، نقاشی و سفالگری، غرفه جشن تکلیف و عرضه انواع لباس ها با الگوی اسلامی از مزایای نمایشگاه امسال است.

شرف الدین با اشاره به اینکه در بخش زنان سرپرست خانوار، بانوان محصولات تولیدی خود را در سه غرفه عرضه می کنند، اظهار داشت: این بخش از نمایشگاه با حمایت تشکل های خیریه راه اندازی شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری از تکمیل سایت جامع عفاف در این نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد: ارائه مشاوره به خانواده ها، تدوین بانک های اطلاعات زنان متخصص و محجبه، پذیرش دیدگاه های مردمی و انعکاس آن در سایت مذبور و ارائه نرم افزار ها و بسته های آموزشی و هم چنین بازی های رایانه ای از جمله خدمات این سایت است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال به طور اختصاصی پیرامون عفاف و حجاب است ابراز داشت: این نمایشگاه در وسعتی معادل دو هزار متر مربع از دوازدهم تا نوزدهم مهرماه در 70 غرفه دایر است.