به گزارش خبرنگار مهر نشست مشترک کانون جوانان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و کمیته دانشجویی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی عصر امروز با حضور محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس و سید حسن موسوی فر دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در دفتر مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این نشست محمد دهقان طی سخنانی به انتخابات مجلس نهم، موضوع وقف دانشگاه آزاد، اتحاد اصولگرایان در مجلس نهم و عملکرد جریان انحرافی در فضای سیاسی کشور اشاره کرد.

وی همچنین در این نشست به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

بنابراین گزارش موسوی فر فعال دانشجویی و دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز طی سخنانی به نقاط مثبت و منفی مجلس هشتم و همچنین به انتقاد جنبش دانشجویی در خصوص مدیریت دانشگاه آزاد پرداخت.