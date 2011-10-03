به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بسیج سازندگی سازمان بسیج دانشجویی لرستان در این رابطه اظهار داشت: در این همایش از نمایندگان 80 گروه جهادی و مدیران فعال در امر برگزاری اردوهای جهادی تجلیل به عمل خواهد آمد.

افسانه افراسیابی تصریح کرد: این همایش با حضور 800 نفر از دانشجویان جهادی دانشگاه های استان لرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سهم پیش بینی شده برای اردوهای جهادی دانشجویی لرستان در سال جاری 50 هزار نفر روز کار بوده است، افزود: با وجود اینکه هنوز نیمی از سال باقیمانده، تاکنون 55 هزار نفر روز کار توسط دانشجویان جهادی انجام شده است.

مسئول بسیج سازندگی سازمان بسیج دانشجویی لرستان استقبال دانشجویان استان از برگزاری اردوهای جهادی را نشانه روحیه جهادی آنها دانست و اظهار داشت: با توجه به این استقبال، مساعدت مالی و معنوی مسئولان استان برای ادامه اردوهای جهادی در نیمه دوم سال جاری در لرستان ضروری است.