صرف بودجه 400 ميليارد توماني براي رفاه اقليت مردم !

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: هم اكنون مردم 64 درصد هزينه بهداشت و درمان خود را مي پردازند، اما اين مساله شامل تمامي مردم جامعه نيست چرا كه متاسفانه در جامعه از لحاظ برخورداري مناسب از خدمات بهداشت و درمان تبعيض وجود دارد.

دكتر محمدرضا سعيدي مي افزايد: هم اكنون از لحاظ ميزان حقوق دريافتي پرسنل در اداره هاي مختلف تفاوت زيادي وجود دارد كه اين عامل سبب بي انگيزگي پرسنلي خواهد شد كه از ميزان حقوق كمتري برخوردارند.

وي ادامه مي دهد: افراد بيمار با مراجعه به بيمارستان بايد چند درصد از كل هزينه درماني خود را به عنوان فرانشيز به بيمارستان پرداخت كنند، اما برخي از سازمان ها و ادارات مختلف در كشور اين ميزان فرانشيز را نيز حذف كرده اند به گونه اي كه فرانشيز پرداختي آنها از سوي دولت پرداخت مي شود.

وي مي افزايد: اين سازمانها و ادارات براي رفاه كارمندان خود قراردادهايي به ميزان 12 برابر تعرفه دولتي به عنوان استفاده از بودجه رفاهي با بيمارستان هاي درجه يك تهران بسته اند تا كارمندان و خانواده هاي آنها در صورت مراجعه وجهي پرداخت نكنند.

دكتر سعيدي با انتقاد از اينكه چرا كارمندان در سيستم هاي مختلف از لحاظ برخورداري از خدمات بهداشت و درمان با تبعيض روبرو هستند، مي گويد: با وجود اينكه از يك سو هزينه 400 ميليارد توماني فقط براي رفاه برخي از افراد شاغل در برخي وزارتخانه ها هزينه مي شود، از سوي ديگر علت تاخير و يا عدم پرداخت حقوق پرسنل بهداشت و درمان را عدم بودجه مناسب عنوان مي كنند.

وي مي گويد: اختصاص اين ميزان بودجه به افراد خاص در كشور نمي تواند منطقي باشد چرا كه خدمات بايد به ميزان يكساني توزيع شده و عدالت در اين خصوص رعايت شود.

بي عدالتي درپرداخت هزينه هاي درماني

عضو كيمسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اينكه مردم نبايد دغدغه چگونگي تامين هزنيه بيمارستان را داشته باشند، در خصوص وجود تبعيض در ميزان برخورداري مردم از خدمات بهداشتي و درماني مي گويد: مهمترين مساله اي كه هم اكنون در كشور ما وجود دارد اين است كه با وجود اينكه فقرا و مستضعفان مشكلات زيادي براي تامين هزينه هاي بهداشتي و درماني خود دارند، عده خاصي از افراد مرفه و از جمله دولتمردان مشكل خود را در اين زمينه با بيمه هاي تكميلي ويژه حل كرده اند.

وي تصريح مي كند: به جز دولتمردان و يك عده خاص ، بقيه افراد جامعه براي پرداخت فرانشيز بيماران بستري شده خود در بيمارستان به علت نداشتن بيمه هاي تكميلي و عدم وجود متولي، هميشه مشكل دارند بنابراين بايد عدالت اجتماعي براي پرداخت بيمه خدمات درماني براي تمامي مردم و طبقات مختلف جامعه ايجاد شود.

دكتر اميني در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص ايجاد اين عدالت از سوي اعضاي كميسيون مجلس مي گويد: اين موضوع چندين بار در نطق هاي پيش از دستور مطرح شده واعضاي كميسيون هاي مختلف مجحلس نيز در اين باره با رئيس جمهوري جلسه اي داشته اند كه اميدواريم به نتايج مطلوب برسيم.