به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز برگزار شد تیم ایران با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان مسابقات ایتالیا به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. هر دو گل ایران در این دیدار را "مهدی مولایاری" به ثمر رساند و زننده تک گل ایتالیا "اسپوزیتو لوییجی" بود.

در دیدار رده بندی هم برزیل با نتیجه 7 بر 3 از سد پرتغال گذشت و در جایگاه سوم قرار گرفت.

بازی‌های جهانی کم توانان ذهنی هر چهار سال یکبار و یک سال پیش از برگزاری بازی‌های پارالمپیک برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر دنیا در هفت رشته دوومیدانی، فوتسال، بسکتبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس و تنیس روی میز با هم به رقابت می پردازند.

ایران در دو رشته فوتسال و دوومیدانی در سومین دوره این رقابت‌ها حضور پیدا کرده است.