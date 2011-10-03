جایزه ویژه سازمان اسکان بشر ملل متحد تقدیم شهردار قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست تخصصی کاربرد انرژی های نو در مدیریت شهری برای مقابله با تغییرات آب و هوا که عصر دوشنبه در سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای بانو در قزوین برگزار شد جایزه ویژه سازمان اسکان بشر ملل متحد از سوی خوان کلوس قائم مقام دبیرکل و مدیراجرایی سازمان اسکان بشر ملل متحد به مسعود نصرتی شهردار قزوین اهداء شد.

خوان کلوس همچنین در بیانیه ای که توسط نماینده این سازمان در ایران قرائت شد خطاب به شرکت کنندگان در این سمینارتخصصی از بحران عمیق در تغییرات اقلیمی و آثار زیست محیطی مخرب ناشی از آن اظهار نگرانی کرده و توجه به تغییر در شئون زندگی را خواستار شده است.

در این بیانیه آمده است: اگر بزودی تغییرات بنیادی در روش زیست، فرآیند های توسعه اقتصادی و روش های توسعه شهری صورت نگیرد تا چند دهه دیگر زیست در کره از بین خواهد رفت لذا تغییر در جهان و همه شئون زندگی بشر، امری راهبردی و ضروری است و مدیران شهری وظیفه دارند تا با در اولویت قرار دادن مسئله تغییرات آب و هوایی سعی کنند با کاهش آلودگی ها و استفاده از انرژی های پایدار، آثار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند.

در بخش دیگری از بیانیه قائم مقام دبیرکل و مدیر اجرایی سازمان اسکان بشر ملل متحد که توسط نماینده این سازمان در ایران قرائت شد آمده است: معرفی موضوعات و مسائل مرتبط به تاثیر تغییرات اقلیمی و تشریح ابعاد آن در زندگی مردم و بیان آثار مخرب آن مانند سیل ها ما را در انجام این تغییرات یاری خواهند کرد زیرا هر گاه مردم با اهمیت تهدیدات آشنا می شوند خود بهترین یار و همکار ما هستند.

جان پل هوکان که این بیانیه را قرائت می کرد گفت: شهر قزوین در سال های اخیر با فعالیت های متعدد ارزنده خود با همکاری سازمان اسکان بشر حرکتی را به سمت توسعه پایدار آغاز کرده است که جا دارد از تلاش و همکاری همه دست اندرکاران، مدیران و مردم شهر تاریخی قزوین بویژه شهردار این شهر با HABITAT قدردانی شود.

وی افزود: امید است با اجرای دستور کار 21 محلی شهر قزوین گام مهمی در رسیدن به توسعه پایدار در این شهر باستانی برداشته شود.