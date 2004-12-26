نمي توان گفت شانس كداميك از پنج نامزد احتمالي اصولگرايان بيشتر است // با كروبي گفتگو مي كنيم ولي به معناي اين نيست كه وي را كانديداي روحانيت مبارز بدانيم // هاشمي مطرح نشد چون خودش نامزدي را نپذيرفت

غلامرضا مصباحي مقدم سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در گفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص گفتگو با مهدي كروبي در خصوص انتخابات رياست جمهوري گفت : امكان دارد ولي اين به معناي اين نيست كه وي را كانديداي روحانيت مبارزبدانيم چون ما هميشه با وي مذاكره مي كنيم .

وي حضور كروبي و هاشمي رفسنجاني را باعث داغ شدن تنور انتخابات دانست و گفت : حضور كانديداهاي طراز اول تنور انتخابات را داغ مي كند اما براي كانديداتوري رياست جمهوري مجحموعه اي ازمعيارها و خصوصيات قائل هستيم هم جهات سياسي و هم مديريتي و هم نگاه اقتصادي كه ممكن است در برخي از كانديداها وجود نداشته باشد از اين جهت آنها را به عنوان نفرات اوليه معرفي نمي كنيم البته آقاي هاشمي رفسنجاني به نظرما اين نصاب را دارند وبالاتر ازاين نصاب را هم دارند ولي چون تاكيد كردند كه نخواهد آمد از بررسي ها كنار گذاشته شدند .

مصباحي مقدم درخصوص معرفي كانديداي نهايي از سوي اصولگرايان گفت: اين احتمال بالاست البته اينكه چه گزينه اي نهايي شود هم شرط است اماكانديداها صحبت شده و قبول كردند كه در شرايط قابل قبول كنار بكشند و اگر احساس كنند كه اين كنار كشيدنها بهر حال شايسته و به صلاح مجموعه است اين كار را خواهند كرد .

مصباحي مقدم درخصوص اينكه شانس كداميك بيشتر است گفت : الان نمي توان گفت شانس كداميك بيشتر است و نظر سنجيهاي هم روشن نيست .