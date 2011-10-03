استحصال انرژی با سوزاندن زباله های بیمارستانی توجیه اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد شیخ الاسلام در نشست تخصصی کاربرد انرژی های نو در مدیریت شهری برای مقابله با تغییرات آب و هوا که عصر دوشنبه در سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای بانو در قزوین برگزار شد اظهارداشت: فناوری های تولید انرژی از پسماند ها در کشورهای پیشرفته رایج بوده و سوزاندن زباله هم سابقه زیادی دارد.

وی افزود: در چند دهه گذشته استحصال انرژی از لندفیل های قدیمی و جدید رایج شده و در این میان تولید بیوگاز با روش های تغییر بی هوازی از شیوه های مطمئنی است که مورد توجه جدی قرار گرفته است.

شیخ الاسلام تصریح کرد: در ایران نیز چند سالی است این موضوع جدی گرفته شده و با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها استفاده از زباله های شهری و انرژی ناشی از آزاد سازی آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در برخی شهرها مانند مشهد و شیراز طرحهایی اجرا شده که از گاز متان با سوزاندن زباله استفاده می شود و انرژی ناشی از آن توجیه اقتصادی دارد.

این کارشناس یادآورشد: با سیاست جدید دولت و خرید برق تولیدی از بخش خصوصی از قرار هر کیلو وات 130 تومان اجرای این گونه طرحها توجیه اقتصادی دارد و در مدت سه سال می توان هزینه طرح ها را تامین کرد.

وی تصریح کرد: هر چند لندفیل یا زباله سوز در کشورهای پیشرفته متداول است اما چون زباله ها ارزش زیادی دارند و دارای مواد آلی هستند باید در اجرای این طرح توجه کنیم که زباله های شهری نباید سوزانده شود زیرا دارای مواد ارزشمندی است و الین کار برای زباله های بیمارستانی مناسب تر است.

شیخ الاسلام بیان کرد: راندمان انرژی استحصالی از زباله ها 30 تا 35 درصد است که در صورت جدا سازی زباله های RDF می توانیم این راندمان را به 80 درصد افزایش دهیم.

وی گفت: در شهر قزوین که در ابتدای اجرای این گونه طرح های نوین است باید درست تصمیم گیری شود و با مطالعه کارشناسی باید راهی را انتخاب کنیم که با آلودگی زیست محیطی کمتر و راندمان بالایی باشد.

این کارشناس یادآورشد: انتخاب نوع فناوری با شرایط محلی هر منطقه کار مهمی است که باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد و در خصوص زباله با داشتن موادی مانند کاغذ، مقوا، پلاستیک، لاستیک، چوب و پارچه که منبع انرژی هستند اصولی حرکت کنیم.

در ادامه حسین مدی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین استفاده از انرژی پاک را از اصول رسیدن به توسعه پایدار و تحقق شهر سالم و پایدار دانست.