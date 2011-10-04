بررسی طرح نظارت بر نمایندگان در نشست مشترک جوانان جمعیت ایثارگران و رهپویان

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی دوشنبه شب در نشست مشترک جوانان جمعیت ایثارگران و رهپویان انقلاب اسلامی اعلام کرد: جلسه آینده این تشکل با عنوان بررسی طرح نظارت نمایندگان بر خود، برگزار می شود و اخبار تکمیلی درباره جلسه آینده متعاقبا اعلام خواهد شد.

شریعتی با بیان اینکه این نشست به همت کانون جوانان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و کمیته دانشجویی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی برگزار شده است، افزود: در اولین جلسه از سلسله جلسات تقوای جمعی به نقد عملکرد مجلس هشتم می پردازیم.

به گزارش مهر، در نشست مشترک جوانان جمعیت ایثارگران و رهپویان انقلاب اسلامی که شب گذشته با حضور محمد دهقان عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حسن موسوی فرد فعال دانشجویی برگزار شد، موضوع عملکرد مجلس هشتم و دانشگاه آزاد اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست موسوی فرد دبیر اسبق جنبش عدالت خواه دانشجویی با انتقاد از عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد گفت: به حمایت برخی از نمایندگان در خصوص دانشگاه آزاد انتقاد داریم و این حمایت را به صلاح نمایندگان مجلس نمی دانیم.

وی در عین حال تصریح کرد: البته شعار های تندی که در تجمع دانشجویان مقابل مجلس سرداده شد را نیز قبول ندارم.

این فعال دانشجویی همچنین با بیان اینکه مسئولین باید پاسخگویی دانشجویان باشند، افزود: متاسفانه تاکنون شاهد پاسخگویی مسئولین و مدیران اجرایی در قبال سئوالات دانشجویان نبوده ایم در صورتی که مقام معظم رهبری بارها خواستار پاسخگویی مسئولین به مردم و دانشجویان شده اند.

در ادامه این جلسه محمد دهقان نیز نقات قوت و ضعف مجلس هشتم را تشریح کرد.