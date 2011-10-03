دانشگاه آزاد اسلامی نخبگان زیادی به جامعه معرفی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر طاهرخانی عصر دوشنبه در جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان طی سخنانی به اهمیت کسب علم و دانش اشاره کرد و اظهارداشت: انسان باید از در مسیر علم و تزکیه و تقوا خود را پرورش دهد و بی توجهی به این مسائل موجب دوری از سعادت می شود.

عضو کمیسیون آموزش عالی و تحقیقات مجلس افزود: انسان محور توسعه و اقتدار جامعه است و می تواند یک جامعه را به سعادت و یا در مسیر نادرست به شقاوت برساند.

وی تصریح کرد: دانشگاه بهترین و تنها محیطی است که می تواند انسانهای بزرگ و نخبه تحویل جامعه دهد و کلیه شرایط را برای رسیدن به جامعه ای ایده آل و منحصر به فرد فراهم کند از این رو شما دانشجویان باید از محیطی که برایتان فراهم شده نهایت استفاده را ببرید و خود را در همه زمینه های علمی و دینی تقویت کنید.

طاهرخانی یادآورشد: مسئولان به عنوان متولیان جامعه باید حمایت خود را از این دانشگاه ادامه دهند و تلاش کنند محیط دانشگاه سالم و پرنشاط بماند تا منشا تولید علم شود.

این نماینده مجلس گفت: دانشگاه آزاد اسلامی امروز به یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور و دنیا تبدیل شده و توانسته ضمن ایجاد محیط سالم و پرنشاط علمی و فرهنگی دانشمندان و نخبگان بزرگی را به جامعه معرفی کند که امروز شاهد افتخار آفرینی آنها در میادین بزرگ علمی و فناوری هستیم.



