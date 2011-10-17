غلامعلی فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده چند ماه قبل برگزار شد که در نهایت حکم به واگذاری این خانه به اوقاف داد اما آقای جلال صفارزاده (برادر طاهره صفارزاده) با اعلام اینکه خود در دادگاه حضور نداشته و رای به صورت غیابی صادر شده است، به آن اعتراض کرد.

وی افزود: با توجه به اعتراض ایشان، دادگاه بدوی یک مرحله دیگر برگزار شد و باز هم همان حکم صادر شد و این بار هم حکم مورد اعتراض برادر خانم صفارزاده قرار گرفت و در نهایت رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدید نظر محول شد.

رئیس بنیاد بیداری که طاهره صفارزاده پیش از مرگ، آن را به عنوان تنها نهاد قانونی مسئول ادامه راه و تحقق اهداف و نیات قرآنی‌اش تعیین کرده بود، سپس گفت: اخیراً به ما اعلام کردند که جلسه نهایی رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید نظر 9 آذر امسال برگزار می‌شود.

فروغی پیش‌تر درباره موضع این بنیاد نسبت به حکم واگذاری خانه طاهره صفارزاده به اوقاف گفته بود: منزل خانم صفارزاده جزو اموال او است که قبل از مرگ به بنیاد بیداری واگذار کرده بود. اما جلال صفارزاده به رغم اینکه با موافقت خودش در مورخه 15 آبان 1388 به عضویت هیئت مدیره بنیاد بیداری درآمد، بعد از آن تاریخ با زیر پا گذاردن موافقتنامه مذکور و بدون اینکه مسئولیتی بیش از این (عضویت هیئت مدیره بنیاد بیداری) داشته باشد، در خصوص اموال خانم صفارزاده اقداماتی غیرقابل دفاع انجام داده است.