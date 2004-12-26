حماس از اعمال فشار بر كانديداهاي مستقل در انتخابات محلي فلسطين انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، يك منبع مسئول جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) دربيروت اظهار داشت: برخي از اعضاي جنبش فتح بزرگترين گروه سازمان آزاديبخش فلسطين برخي ازكانديدهاي مستقل را تحت فشار قرار داده اند تا وابسته بودن خود را جنبش فتح اعلام كنند.

اين منبع نيزگفت:تاكنون 10كانديداي انتخاباتي شهرداريهاي فلسطين تحت فشارقرارگرفته ويا تهديد شده اند.به گفته اين مسئول حماس در بيروت، برخي ازكانديدها اين تهديدات را رد كرده اما برخي ديگرتحت تاثيراين فشارها وتهديدات قرارگرفته اند .



او افزود:مامعتقديم كه تاخيردراعلام نتايج انتخابات شهرداريهاي با اهداف تحت فشارگذاشتن وتنبيه كردن كانديداي پيروزدر انتخابات است تا ازاين طريق جنبش فتح پيروزدر انتخابات نشان داده شود.



اما درنتايج اوليه انتخابات شهرداريهاي فلسطين كه جمعه گذشته اعلام شد نشان داد كه جنبش حماس درانتخابات شهرداريها پيروز شده است.

روزگذشته يكي ازرهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درشهررام الله از پيروزي اين جنبش در انتخابات شوراهاي محلي وشهرداريها در فلسطين خبر داد.



شيخ حسن يوسف يكي از رهبران جنبش حماس گفت: نتايج نهايي انتخابات نشان مي دهد كه نامزدهاي حماس درسيزده حوزه انتخاباتي از مجموع 26 حوزه انتخابي از بقيه پيشي گرفتند.

اين مسئول جنبش حماس افزود:حماس با ائتلاف كليه گروههاي فلسطيني درسه حوزه انتخاباتي ديگر شركت كرد و توانست همه 15 كرسي را به خود اختصاص دهد.