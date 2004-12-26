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۶ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۳۹

ليگ متمركز وزنه برداري نوجوانان و جوانان برگزار مي شود

ليگ متمركز وزنه برداري نوجوانان و جوانان كشور طي روز هاي يازدهم و بيست و پنجم دي ماه در شهرهاي اصفهان و كرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" نخستين هفته ليگ متمركز نوجوانان از جمعه اين هفته يازدهم دي ماه با حضور تيم هاي اصفهان، فارس، كرمانشاه، همدان، نفت مسجد سليمان و نفت اميديه برگزار خواهد شد.
نخستين هفته ليگ جوانان نيز با حضور 5 تيم در شهركرمانشاه آغاز خواهد شد. دراين مسابقات تيم هاي نفت اهواز، ملي حفاري، نفت گچساران،همدان و كرمانشاه حضور خواهند داشت.

کد مطلب 142371

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