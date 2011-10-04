به گزارش خبرنگار مهر ، با قطعی شدن انجام این سفر در استان همدان هر یک از مسئولان دستگاه های اجرایی و خدماتی در تلاشند تا در راستای محقق کردن خواسته هایشان رایزنی های لازم را به انجام برسانند .

در همین راستا در گفتگو با شماری از مردم این استان که عنوان شهر تاریخ و تمدن را یدک می کشد، عده ای با اشاره به اینکه از همدان به عنوان یک شهر تاریخی، علمی و فرهنگی یاد می شود، خواستار نگاه ویژه هیئت دولت در تعیین مصوبات برای این دیار شدند .

مهمترین مشکل استان همدان بیکاری جوانان است

عده ای نیز مهمترین مشکل استان همدان را بیکاری جوانان و به نوعی چاره اندیشی برای جلوگیری پرسه زدن آنها در خیابان های همدان عنوان کردند و با بیان اینکه دانشجویان تحصیل کرده از دارا بودن شغلی آبرومند محروم هستند، خواستار نگاه ویژه و قابل توجه به این موضوع شدند .

آنها معتقدند ایجاد اشتغال کوتاه مدت برای دو یا نهایتا سه ماه آن هم در قالب پروژه های مسکن در همدان جوابگو نیست هرچند که هر ساله آمار اشتغال در همدان را افزایش می دهد .

به اعتقاد مردم استان همدان ایجاد اشتغال پایدار سند محکمی برای اثبات مدیریت مقتدر در استان همدان به شمار می رود چراکه آمار بالای اشتغال استان همدان در شش ماه نخست سال جاری بیشتر به بخش فعالان عرصه ساخت و ساز مسکن مربوط می شود .

شاغلان در بخش عمران و ساخت و ساز مسکن در مدت یکی دو ماه آینده مجدداً بیکار خواهند شد چراکه فصل کاری و عمرانی در همدان با توجه به سردسیر بودن منطقه کوتاه است .

یکی از شهروندان همدانی اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده دولت برای اشتغالزایی در عین حال بیکاری یکی از مشکلات اساسی مردم ‌بویژه جوانان این استان است .

اقدامات دولت برای رفع مشکلات ازدواج و مسکن جوانان استمرار داشته باشد

اکبر تکلو با بیان اینکه دولت برای رفع مشکلات ازدواج و مسکن جوانان گامهایی بر داشته که باید تداوم داشته باشد، خواهان توجه بیشتر به محرومان و روستائیان شد .

تکلو افزود: از هیئت دولت انتظار داریم برای رفع مشکلات راه‌های روستایی، تامین آب بهداشتی و رفع مشکلات مردم در روستاها تدابیری بیندیشند .

یک فرهنگی نیز با اشاره به انتخاب همدان به عنوان شهری برای مسافرت از سوی گردشگران، خواستار تقویت صنعت گردشگری این شهرستان شد .

آثار تاریخی همدان مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته است

منیره ابرار منش گفت: به‌ آثار تاریخی و باستانی این شهرستان توجه کافی نشده و این آثار گرانبها در حال تخریب است به نحوی که نمونه های آن در گنجنامه همدان مشهود است .

یک ورزشکار همدانی نیز امکانات و فضاهای ورزشی موجود همدان را متناسب با جمعیت جوان و ورزش دوست این منطقه ندانست و خواستار احداث تعدادی دیگر طرحهای ورزشی در همدان و شهرستان های این استان شد .

پرواضح است که شهروندان همدانی و مردم استان همدان سفر هیئت دولت را فرصتی برای توسعه این استان می دانند که باید به نحو شایسته از آن بهره بر داری شود .

مردم این استان بیکاری را مهمترین مشکل پیش روی همدان می دانند که با رفع شدن آن بسیاری از مشکلات دیگر مرتع خواهد شد .

در همین خصوص در گفتگو با شماری از فرمانداران شهرستان های استان همدان وضعیت تحقق مصوبات سه دوره قبل سفر هیئت دولت به استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است .

مصوبه نیروگاه شهید مفتح به کندی پیش می رود

فرماندار کبودرآهنگ با بیان اینکه مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان در این شهرستان 38 درصد پیشرفت کرده است، گفت: در حال حاضر مصوبه نیروگاه شهید مفتح این شهرستان به دلیل مطالعات کارشناسی کارشناسان نسبت به سایر پروژه ها پیشرفت کندتری داشته است .

عبدالحسین مرادی اظهار داشت: در مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور پروژه های مربوط به شهرستان 98 درصد پیشرفت داشته و مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور نیز 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

مصوبه سد سازی در کبودرآهنگ قابلیت اجرایی ندارد

مرادی افزود: تنها یکی از پروژه های دور سوم سفر رئیس جمهور در شهرستان کبودرآهنگ قابلیت اجرایی ندارد که مربوط به سدسازی در این شهرستان بوده است که با وجود مطالعات در این زمینه این طرح قابلیت اجرایی ندارد .

وی با بیان اینکه احداث سد قهورد از جمله پروژه‌های مطالعاتی کبودرآهنگ در دور سوم سفرهای هیئت دولت است، تاکید کرد: در بررسی‌ها و مطالعاتی که برای آن انجام شد به این نتیجه رسیدیم که ظاهرا آبگیری و تأمین آب آن با مشکل مواجه می‌شود و جواب تا حدودی منفی است .

وی گفت: یکی دیگر از این دغدغه‌های شهرستان کبودرآهنگ، آب شرب و آب بخش کشاورزی است که برای تأمین آب شرب کبودرآهنگ و تعدادی از روستاهای شهرستان، انتقال آب از سد همدان پیش‌بینی شده است .

مرادی عنوان کرد: در ارتباط با بحث آب کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ مصوبه و مقدمات آن فراهم شده که امیدواریم عملیات اجرایی آن نیز انجام شود .

15 میلیارد تومان اعتبار به سد آلان اختصاص یافت

فرماندار کبودرآهنگ با بیان اینکه در ارتباط با سد آلان، 15 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: در دور چهارم سفر هیئت دولت به همدان، محوریت بحث در کبودرآهنگ، پیگیری مصوبات دور سوم و چند درصد باقیمانده از دوره‌های قبل است .

وی ابراز امیدواری کرد پروژه های مربوط به شهرستان کبودراهنگ تا پایان سال 93 اجرایی شود .

فرماندار کبودرآهنگ به نامه های مردمی در سفرهای قبلی رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: در سفر قبلی هیئت دولت به استان همدان در شهرستان کبودراهنگ هفت هزار و 500 نامه جمع آوری شد که به 85 درصد از نامه ها پاسخ داده شد .

فرماندار اسدآباد نیز گفت: هیئت دولت به استان همدان موجب بازگویی مشکلات و تقویت خدمت‌رسانی به مردم می شود .

مطالعه و احداث تونل در گردنه اسدآباد از رئیس جمهور درخواست می شود

مصطفی آزادبخت مطالعه و احداث تونل در گردنه اسدآباد و تأمین نیروی انسانی و ساختمان اداری برای برخی ادارات را از جمله خواسته‌های شهرستان اسدآباد از رئیس جمهور در دور چهارم سفر رئیس جمهور برشمرد .

فرماندار اسدآباد با بیان اینکه چهار میلیارد تومان اعتبار برای موارد خاص به استان همدان اختصاص داده شده است، افزود: در سفر معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور به همدان، از این مبلغ دو میلیارد تومان به اسدآباد اختصاص داه شد .

فرماندار نهاوند نیز از تشکیل کمیته‌های شش‌گانه برای استقبال از هیئت دولت در نهاوند خبر داد و گفت: کمیته استقبال، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، تدارکات و پشتیبانی، حمل ‌و نقل، امنیتی و انتظامی، امداد و فوریت‌ها و تزئینات و آذین‌بندی با مسئولیت فرمانداری و ادارات تابعه نهاوند ایجاد شده و هر یک از ادارات وظیفه‌ای خاص را بر عهده دارند .

هیچ پروژه بلاتکلیفی در نهاوند وجود ندارد

اسماعیل زارعی کوشا افزود: پروژه بلاتکلیف در شهرستان نهاوند وجود نداشته و تمامی مصوبات هیئت دولت در سفرهای قبل در دست اجراست .

وی ادامه داد: شهرستان نهاوند در سفر اول و دوم مجموعا 121 مصوبه با اعتبار 80 میلیارد تومان داشته که تاکنون 96 درصد از مصوبات سفر اول و 93 درصد از مصوبات سفر دوم به بهره برداری رسیده است.

12 پروژه از مصوبات سفر اول و دوم به نهاوند ناتمام مانده است

وی افزود: دو پروژه از مصوبات سفر اول و 10 پروژه از مصوبات سفر دوم ناتمام بوده است .

زارعی کوشا درباره سفر سوم رئیس جمهور به استان همدان نیز عنوان کرد: این سفر 120 مصوبه با اعتبار 120 میلیارد تومان همراه داشت که با تسهیلات مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به 560 میلیارد تومان رسیده است .

وی با اشاره به اینکه از مصوبات سفر سوم 13 مصوبه مخصوص نهاوند و مابقی استانی بوده اظهار داشت: 40 درصد از مصوبات سفر سوم انجام شده است .

فرماندار نهاوند با بیان اینکه بیشتر مصوبات اثر اقتصادی دارد ادامه داد: بیشتر مصوبات موجب تحرک اقتصادی شده و سد گرین، توسعه راه ها و احداث بیمارستان از این دست است .

سفر چهارم به بررسی مصوبات سفرهای قبل می پردازد

وی بیان کرد: سفر چهارم برای بررسی مصوبات سفرهای قبل و حل مشکلات است .

فرماندار همدان نیز گفت: اکثر مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به همدان اجرایی شده که می‌توان به تکمیل و تجهیز بیمارستان 380 تختخوابی بعثت، تکمیل و تجهیز بیمارستان 220 تختخوابی فرشچیان و بهره‌برداری از باند شمالی آزادراه همدان ساوه اشاره کرد .

حسن قهرمانی مطلق گفت: در دور نخست سفر هیئت دولت به همدان، این شهرستان 148 مصوبه داشت و پیشرفت فیزیکی مصوبات دور نخست سفر 95 درصد بوده است .

قهرمانی گفت‌: در دور دوم سفر 112 مصوبه برای همدان در نظر گرفته شد که پیشرفت فیزیکی 92 درصد داشته است .

مصوبات سفر سوم هیئت دولت به همدان 36 درصد پیشرفت دارد

فرماندار همدان با بیان اینکه دور سوم سفرهای رئیس جمهور به همدان به نسبت قبل وضعیت بسیار بهتری داشت، عنوان کرد‌: این سفر 201 مصوبه داشت که با 36 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است .

وی با بیان اینکه در سفر چهارم رئیس جمهور به همدان پروژه‌هایی که به هر دلیلی به اتمام نرسیده مورد توجه قرار می‌گیرد، عنوان کرد‌: پروژه‌هایی که قابلیت اجرا دارد، اجرایی شده و پروژه‌هایی که قابلیت اجرا ندارد حذف خواهد شد .

حسن قهرمانی مطلق ادامه: تکمیل محور چهارخطه همدان - ملایر و تکمیل مجتمع فرهنگی- هنری شهید آوینی از پروژه‌های مهم سفر نخست رئیس جمهور به استان همدان است که عملیاتی شده است .

فرماندار همدان ادامه داد: مصوبات سفر دوم هیئت دولت به همدان نیز 92 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی کارگران همدان، گازرسانی به 51 روستا و ایجاد شهرک فناوری در همدان از اهم پروژه‌های اجراشده در شهرستان همدان است .

وی در خصوص مصوبات سفر سوم هیئت دولت نیز ابراز داشت: بهره‌برداری چهار فاز از باغ‌موزه دفاع مقدس با اعتباری افزون بر 110 میلیارد ریال و بهره برداری از سالن شش هزار نفری همدان با صرف هزینه‌ای معادل 120 میلیارد ریال از برکات سفر سوم رئیس جمهور به همدان است .