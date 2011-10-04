به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اشرف، مدیر بخش مراکز ارائه دهنده خدمات رسانههای دیجیتال گفت: مراکزی مانند چاپ و بسته بندی، ارائه خدمات میزبانی اینترنت، ارسال پیامک و نظایر آنها از جمله مراکزی هستند که باعث میشوند تا محتوای دیجیتال تولید شود و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
وی در ادامه به جدید بودن فعالیت رسانههای دیجیتال اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم و حتی فعالین حوزه رسانههای دیجیتال به دلیل جدید بودن این فعالیتها و گستردگی و تنوع آنها، آشنایی مناسبی با خدمات ارائه شده ندارند. به همین منظور در پنجمین نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال سعی شده تا بخشی نیز به مراکز ارائه دهنده خدمات رسانههای دیجیتال اختصاص یابد تا هم این مراکز و موسسات معرفی شوند و هم همه علاقمندان با نحوه فعالیت و عملکرد آنان آشنا شوند.
اشرف گفت: از دیگر مزایای حضور مراکز ارائه دهنده خدمات رسانههای دیجیتال در این نمایشگاه، برقراری رابطه مستقیم میان تولیدکنندگان، تکثیرکنندگان، ناشران و عرضهکنندگان این آثار است و این میتواند شروع خوبی برای قدم گذاشتن در راهی باشد که پایان آن شکوفایی و پیشرفت در حوزه فناوریهای نوین کشور همگام با تحولات روز افزون جهانی است.
مدیر بخش مراکز ارائهدهنده خدمات رسانههای دیجیتال در ادامه به پیشینه این بخش در جشنواره رسانههای دیجیتال اشاره کرد و افزود: این بخش در دومین جشنواره ملی رسانههای دیجیتال به عناوین بخشهای جانبی اضافه شد و در این نمایشگاه 15 شرکت ارائهدهنده خدمات در حوزه رسانههای دیجیتال حضور داشتند. حتی برخی از سازمانهای دولتی نظیر صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت آموزش و پرورش نیز در این بخش به صورت مستقل حضور داشته و به نمایش خدمات خود در این حوزه اقدام کردند.
اشرف در خصوص بخشهای ارائهدهنده رسانههای دیجیتال گفت: امسال انتشار عمومی اطلاعات در فضای نمایشگاه به 2 شکل صورت میگیرد. اول از طریق شبکههای دیجیتال مانند اینترنت، اینترانت و شبکههای تلفن ثابت و همراه. دوم از طریق حاملهای دیجیتال مانند cd , dvd که در این بخش سعی شده هر کدام از خدمات مرتبط با این فعالیتها معرفی شوند. به همین دلیل این بخش نیز به دو دسته مبتنی بر شبکه و حامل، طبقه بندی شده است.
وی گفت: مراکز ارائهدهنده خدمات مبتنی بر شبکه شامل مراکز ارائهدهنده خدمات پیام کوتاه، بلوتوث، اینترنت و خدمات فرهنگی مبتنی بر شبکه هوشمند تلفن مانند تلفنهای قصهگو و فالحافظ است.
اشرف گفت: مراکز ارائهدهنده خدمات حاملهای دیجیتال نیز شامل مراکز ارائهدهنده خدمات تکثیر حاملهای رایانها و ناشرین دیجیتال است. این بخش، امسال با 15 غرفه پذیرای علاقمندان است.
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