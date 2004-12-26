در كنار دوستان دوم خردادي به جمع بندي نهايي خواهيم رسيد // مردم را قانع كنيم كه اصل نظام هستند و راي مردم حرف اول را مي زند // كروبي قطعا وارد عرصه انتخابات مي شود و بسيار مفيد است

سيد حسين موسوي تبريزي دبيرمجمع محققين ومدرسين حوزه علميه قم درگفتگوبا خبرنگار سياسي مهردرخصوص حضور مردم درانتخابات رياست جمهوري گفت:راه اساسي براي حضورمردم در انتخابات رياست جمهوري اين است كه به هر نحوي مردم را قانع كنيم كه اصل نظام هستند و راي مردم حرف اول را مي زند .

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد:بايد مردم به اين باور برسند كه يك اصل اساسي در نظام و مديريت اند و اگر اين مسئله ثابت شودكه واقعا چنين است تاثيرات مثبتي خواهد داشت اكنون اين اين شايعه در ميان مردم است كه چه نقشي دارند و آيا راي دادن آنها اثري هم دارد. اين جريانات به خصوص در مجلس ششم ودرجريان انتخابات رياست جمهوري دوران خاتمي عنوان شد و بگو مگو هايي ازطرف دوستان نادان كه عمدا خواستد بگويند كه هيچ كسي درحكومت كاره اي نيست و دشمنان هم به اين مسئله دامن زدند و اين باور درجامعه ايجاد شد كه راي مردم تزئيني و تشريفاتي است .

سيد حسين موسوي تبريزي تاكيد كرد: اگرمسئولان واقعا اين مسئله را اصلاح كنند واعلام شود اصل براي حكومت ما راي مردم و حضور مردم است كه همين طور است؛مقدار زيادي به اين مسئله كمك مي كند .

وي دومين مسئله را براي حضور مردم رقابت هاي انتخاباتي دانست و گفت:رقابتي كه بتواند جدي و سالم و افكار مختلف در جامعه را نمايندگي كند مي تواند براي حضور مردم مفيد واقع شود.

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم حضور شخصيت هاي طراز اول را داغ كننده حضور مردم دانست و درخصوص آمدن كروبي گفت : كروبي قطعا وارد مي شود و بسيار مفيد است ما درحال حاضر از همه كساني كه ذي صلاحيت هستند ، استقبال مي كنيم اما در نهايت يك نفر را كانديدا مي كنيم .

سيد حسين موسوي تبريزي با اشاره به اينكه دوم خرداد به اجماع خواهد رسيد تاكيد كرد:در كنار دوستان در دوم خردادي به جمع بندي خواهيم رسيد و ما از اجماع گروه هاي دوم خرداد استقبال مي كنيم.