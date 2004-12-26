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۶ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۱۲

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در گفتگو با "مهر" :

در كنار دوستان دوم خردادي به جمع بندي نهايي خواهيم رسيد // مردم را قانع كنيم كه اصل نظام هستند و راي مردم حرف اول را مي زند // كروبي قطعا وارد عرصه انتخابات مي شود و بسيار مفيد است

سيد حسين موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اينكه دوم خرداد به اجماع خواهد رسيد تاكيد كرد : در كنار دوستان در جبهه اصلاحات به جمع بندي خواهيم رسيد وما از اجماع گروه هاي دوم خرداد استقبال مي كنيم.

سيد حسين موسوي تبريزي دبيرمجمع محققين ومدرسين حوزه علميه قم درگفتگوبا خبرنگار سياسي مهردرخصوص حضور مردم درانتخابات رياست جمهوري گفت:راه اساسي براي حضورمردم در انتخابات رياست جمهوري  اين است كه به هر نحوي مردم را قانع كنيم كه اصل نظام هستند و راي  مردم  حرف اول را مي زند .

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد:بايد مردم به اين باور برسند كه يك اصل اساسي در نظام و مديريت اند و اگر اين مسئله ثابت شودكه واقعا چنين است تاثيرات مثبتي خواهد داشت اكنون اين اين شايعه در ميان مردم است كه چه نقشي دارند و آيا راي دادن  آنها اثري هم دارد. اين جريانات به خصوص در مجلس ششم  ودرجريان انتخابات رياست جمهوري دوران خاتمي عنوان شد و بگو مگو هايي ازطرف دوستان نادان كه عمدا خواستد بگويند كه هيچ كسي درحكومت كاره اي نيست و  دشمنان هم به اين مسئله دامن زدند و اين باور درجامعه ايجاد شد كه راي مردم تزئيني و تشريفاتي است .

سيد حسين موسوي تبريزي تاكيد كرد: اگرمسئولان واقعا اين مسئله را اصلاح كنند واعلام شود اصل براي حكومت ما راي مردم و حضور مردم است كه همين طور است؛مقدار زيادي به اين مسئله كمك مي كند .

وي دومين مسئله را براي حضور مردم رقابت هاي انتخاباتي دانست و گفت:رقابتي كه بتواند جدي و سالم و افكار مختلف در جامعه را نمايندگي كند مي تواند براي حضور مردم مفيد واقع شود.

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم حضور شخصيت هاي طراز اول را داغ كننده حضور مردم دانست و درخصوص آمدن كروبي گفت : كروبي قطعا وارد مي شود و بسيار مفيد است ما درحال حاضر از همه كساني كه ذي صلاحيت هستند ،  استقبال مي كنيم اما در نهايت يك نفر را كانديدا مي كنيم .

سيد حسين موسوي تبريزي با اشاره به اينكه دوم خرداد به اجماع خواهد رسيد  تاكيد كرد:در كنار دوستان در دوم خردادي به جمع بندي خواهيم رسيد و ما از اجماع گروه هاي دوم خرداد  استقبال مي كنيم.

کد مطلب 142375

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