کسی برای بازگشت هافبک تراکتور پیشقدم نمی شود/ کیانی: دوست دارم برگردم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی یکی از بازیکنان غیرتی سه سال گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز است که می توان گفت در موفقیتهای سالهای گذشته تراکتورسازی سهم بسزایی داشت.

کیانی با قدرت حفظ توپ و قدرت و همچنین بازی هوشیارانه خود همیشه در خدمت تیم بوده و هیچوقت برای تیم پرهوادار تراکتور کم نگذاشته است.

با نظرسنجی هایی که در سایتهای هواداری در چند سال گذشته انجام شده او همواره یکی از محبوبترین بازیکنان حال حاضر باشگاه تراکتورسازی بوده است.

متاسفانه در یک بازی دوستانه با کمال ناباوری بین وی و سرمربی تیم مشاجره کوتاه لفظی رخ می دهد و برای جلوگیری از بروز حاشیه در تیم سرمربی این بازیکن را از ترکیب تیم کنار می گذارد.

تصمیم بر اخراج یک بازیکن از طرف مدیریت یک باشگاه امری داخلی است و نباید در آن دخالت کرد اما نباید خدمات چندین ساله این بازیکن را نادیده گرفت و باری به هر جهت این بازیکن را از تیم راند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی اما در پاسخ به اینکه چرا خدمات مهدی کیانی با یک اشتباه باید فراموش شود گفت: اتفاقا حاشیه های زیادی در خصوص این بازیکن وجود داشته که ما نخواستیم رسانه ای شود!

محمدحسین جعفری به خبرنگار مهر افزود: مهدی کیانی به دلیل حمایتهای بی دریغ باشگاه و مردم از وی دچار غرور کاذب شده بطوریکه در مقابل تصمیمات سرمربی اعتراض کرد.

وی تاکید کرد: باید همه بدانند که هیچکس از تراکتور بزرگتر نیست و ما هیچگونه بی انضباطی را تحمل نمی کنیم.

جعفری در پاسخ به اینکه چرا با وجود پادرمیانی برخی از اهالی فوتبال و نیز تمایل کیانی به عذرخواهی و بازگشت به تیم، باشگاه به او یک فرصت دیگر نمی دهد گفت: به نظر می رسد کیانی در سیستم آقای قلعه نویی جایی ندارد!

به گفته وی،‌ از نظر قلعه نویی، کیانی یک هافبک تاخیری است و با تاکتیک های هجومی وی سازگار نیست و همچنین در خصوص مسایل مالی برای تیم ایجاد حاشیه می کند و قلعه نویی بازیکنی را که به خاطر پول در تیم مشکل آفرینی کند، نمی خواهد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص سرنوشت این بازیکن نیز تصریح کرد: تا به حال هیچ تیمی به طور رسمی خواستار به خدمت گرفتن کیانی نشده و اگر این اتفاق روی دهد با باشگاه مورد نظر وارد مذاکره خواهیم شد.

در حال حاضر تیم هایی در لیگ برتر و البته فراز کمالوند در همدان این هافبک را می خواهند و او هم دنبال راهی برای بازگشت به تیم است اما توهین متقابل وی به قلعه نویی فعلا راه را بر بازگشتش بسته است.

می‌خواهم برای تراکتورسازی بازی کنم

مهدی کیانی، بازیکن مورد غضب قلعه نویی اما از اتفاقات پیش آمده به شدت پشیمان بوده و در گفتگو با مهر، از عذرخواهی و امید به بازگشت به جمع قرمزپوشان تبریزی سخن می گوید.

وی در خصوص مصاحبه های اخیر مدیرعامل تراکتور گفت: آقای جعفری در گفتگوهای اخیرشان مرا بی ادب و پولکی خوانده اند اما خدا را شاهد می گیرم اگر چنین بود در فصل‌های گذشته به تیمهایی که پول بیشتری می دادند می رفتم.

هافبک تراکتورسازی با بیان اینکه به عشق مردم تبریز و تراکتور در این تیم مانده است گفت: فوتبال خود و پیشرفتم را مدیون تبریزیها و تراکتور هستم چگونه می توان در برابر مدیران و عوامل تیم بی ادبی کرده و از پول حرف بزنم؟

مهدی کیانی در مورد اینکه گفته می شود حاضر نشده از امیر قلعه نویی عذرخواهی کند، گفت: من به کسی نگفتم از قلعه نویی عذرخواهی نمی کنم، روزی که به باشگاه رفته بودم به من گفتند معذرت خواهی کن و من هم پذیرفتم اما آقای قلعه نویی نمی خواهند مرا ببینند.

وی در پاسخ به اینکه چرا با خود امیرخان تماس نمی گیری افزود: من شماره ایشان را ندارم اما حاضرم به عنوان سرمربی و بزرگتر که احترامشان بر ما واجب است از اتفاق پیش آمده عذرخواهی کنم.

کیانی افزود: باشگاه از من خواست که به صورت انفرادی تمرین کنم و من هم آن را اجرا کردم، دوست دارم برای تراکتورسازی بازی کنم اما خود باشگاه به باشگاه های دیگر زنگ زده تا من را با بازیکن دیگری تعویض کند!

هافبک اخراج شده تراکتورسازی با بیان اینکه امیدوارم بزرگان باشگاه پادرمیانی کرده و این موضوع ختم به خیر شود اظهار داشت: از صمیم قلب خوشحالم که تراکتور هم اکنون در صدر جدول است. این نشان می دهد که این باشگاه بزرگ به شخص وابسته نیست و اگر بازیکنی مثل باشد یا نباشد، تیم نتیجه می گیرد.

وی گفت: اینکه در مقابل مصاحبه های صورت گرفته سکوت کرده ام به این خاطر است که نمی خواهم از حرفهای من سوء‌برداشت شده و برای تیم حاشیه ایجاد شود اما هرجا باشم برای مجموعه باشگاه و مردم خوب تبریز آرزوی موفقیت می کنم.

وی با رد هرگونه مذاکره و اظهار تمایل به رفتن از تراکتور گفت: من تراکتور و مردم خوب تبریز را دوست دارم و فوتبالم را مدیون آنها هستم پس می خواهم در صورت بخشش آقای قلعه نویی به تیم بازگردم.

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اگر قرار باشد کیانی در تیم باشد که موضع گیری های تند علیه کسی که اشتباهش را قبول داشته و حاضر به عذرخواهی و امیدوار به بازگشت است درست نیست، اما اگر قرار بر فروش کیانی است باز اینگونه صحبت در مورد کیانی صحیح نیست زیرا آنهایی هم که رغبت گرفتن او را دارند پس می زنند و به اصطلاح نباید بر سر مال زد.

به نظر می رسد، مدیران باشگاه تراکتورسازی نباید اجازه می دادند موضوع به این حد بیخ پیدا کند و یا اگر قرار است برود نباید با حرکات غیر حرفه ای به باشگاه لطمه زد.