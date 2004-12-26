چيستا يثربي: تئاتر موش آزمايشگاهي مسايل فرهنگي شده است

"چيستا يثربي" كارگرداني كه نمايش " يك شب ديگر بمان سيليويا" از وي موفق به كسب بالاترين امتياز مرحله بازبيني بيست وسومين جشنواره تئاتر فجر شد ضمن بيان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: هربلايي كه مي خواهند برسر مسايل فرهنگي بياورند ابتدا روي تئاتر آزمايش مي شود . تئاتر موش آزمايشگاهي شده است.

وي افزود: موضوع غيررقابتي جشنوراه تئاتر فجر موضوع تجربه شده وسوخته اي است كه در جشنواره سالهاي 70 و 71 هم آزمايش شد و نتيجه آن نتيجه خوبي نبود. سالنهاي تئاتر طي اين جشنواره ها خالي از تماشاگر و سوت وكور بود.

يثربي بابيان اين مطلب كه رقابت موجب تشخص جشنواره تئاتر است ، متذكر شد: اين مسئله به كار تئاتر ارزش مي بخشد. براي هنرمند سكه گرفتن اهميت ندارد اما اعتبار اين مسئله است كه اهميت دارد.

اين نمايشنامه نويس تصريح كرد: قبول دارم كه سالهاي گذشته به خاطر همين مسئله رقابتي بودن ، برخي از افراد غير عادلانه جايزه گرفتند.اما با حذف صورت مسئله نمي توان به حل مسئله كمك كرد.

وي با اشاره به تركيب خوب هيأت بازبيني جشنواره تئاتر امسال گفت: سالهاي گذشته برخي از افراد بازبين و داور از هنرمنداني بودند كه طي سالهاي اخير بيشتر از صحنه در تلويزيون فعاليت كرده اند، امسال اگر كارمن پذيرفته هم نشده بود برايم مهم نبود چون افرادي مانند سمندريان و رضا بابك كه از اساتيد من هستند نمايشها را بازبيني مي كردند.

يثربي افزود: چرا هيچگاه نظير اين اتفاقات در حوزه سينماي ما نمي افتد ؟ چون هنرمندان سينما اهل دموكراسي هستند و اجازه نمي دهند يك دفعه قانون جشنواره تغيير كند.

اين كارگردان در پايان اظهار داشت همه جشنواره هاي بزرگ دنيا از جمله كن و اسكار هم بخش مسابقه دارند .هر هنرمندي كه مايل است در بخش مسابقه و هر كس مايل نيست در اين بخش شركت كند در بخش خارج از مسابقه شركت مي كند.