چهره 8 تيم صعود كننده مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" با انجام مسابقات هفته پاياني چهره 8 تيم صعود كننده به ليگ برتراز گروههاي اول و دوم مشخص شد. از گروه اول پرسپوليس كه بدون شكست قهرمان شد به همراه پاس ، سايپا و مازندگاز به ليگ برتر راه يافت. از گروه دوم ذوب آهن اصفهان درجاي نخست ايستاد و 3 تيم مس كرمان ، دانشگاه آزاد و هساي اصفهان به جمع تيم هاي ليگ برتري راه پيدا كردند . اين 8 تيم مبارزات خود را از 20 ديماه آغاز خواهند كرد. ساير تيم هاي حاضر در 2 گروه نيز درجام حذفي به ميدان خواهند رفت.