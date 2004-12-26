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۶ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۸

با پايان يافتن ليگ تكواندو ؛

چهره 8 تيم صعود كننده مشخص شد

رقابت هاي ليگ برتر تكواندو ايران پس از مشخص شدن چهره تيم هاي صعود كننده با شركت 8 تيم از 20 ديماه آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" با انجام مسابقات هفته پاياني چهره 8 تيم صعود كننده به ليگ برتراز گروههاي اول و دوم مشخص شد. از گروه اول پرسپوليس كه بدون شكست قهرمان شد به همراه پاس ، سايپا و مازندگاز به ليگ برتر راه يافت. از گروه دوم ذوب آهن اصفهان درجاي نخست ايستاد و 3 تيم مس كرمان ، دانشگاه آزاد و هساي اصفهان به جمع تيم هاي ليگ برتري راه پيدا كردند . اين 8 تيم مبارزات خود را از 20 ديماه آغاز خواهند كرد. ساير تيم هاي حاضر در 2 گروه نيز درجام حذفي به ميدان خواهند رفت.

کد مطلب 142377

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