اعضاي "اتاق فكر" صداوسيما عملكرد خودرا نقدمي كنند // ازاصلي ترين وظايف صدا وسيما "توليدفكر"است

قهرمان رشيد، مشاورمعاون امورمجلس واستانهاي سازمان صداوسيما درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، درباره نوع عملكرد وشيوه فعاليت "اتاق فكر" گفت: برپايي اتاق فكر در صدا و سيماي مراكز استانها يكي از اقدام هايي است كه معاونت امور مجلس و استانها در راستاي رهبري فرهنگي دست به ايجاد آن زده است. مهمتراينكه، ايجاد نهضت نرم افزاري از توصيه هاي جدي وموكد مقام معظم رهبري است. توليد فكرازموضوع هاي بسيار مهمي به شمار مي رود كه درگذشته نيزايشان درجمع مسوولين سازمان صدا و سيما بر آن تاكيد داشته اند. امروز ضرورت توليد فكر دررسانه ملي بيش از گذشته احساس مي شود و كم توجهي به آن با توجه به نقش حياتي مسووليت رسانه در اطلاع رساني و فرهنگ سازي عقب ماندگي هاي جبران ناپذيري در فعاليت هاي مختلف كشور در داخل و خارج از آن به دنبال خواهد داشت. بنابراين از اصلي ترين و مهمترين وظايف سازمان صدا و سيما درحال حاضر توليد فكر است. به همين دليل مسوولين سازمان صدا و سيما بر آن شدند تا تدابير لازم و تمهيدات جدي براي تحقق اين امر به كار بندند.



وي در ادامه خاطر نشان كرد: اين موضوع براي اولين بار در گردهمايي سه روزه مديران مراكز سي گانه صدا و سيما، مرداد ماه امسال در مشهد مقدس به وسيله علي كردان، معاون امور مجلس و استان ها مطرح شد و با بررسي و بحث هاي كارشناسي به تبيين آن اقدام گرديد. پس از برگزاري اين نشست، طي بخشنامه اي وظايف و چگونگي تحقق آن به مراكز اعلام شد و به دنبال آن دستور العمل سياست هاي محتوايي و كيفي سازي توليدات مراكز استان ها و معرفي توليد فكر و نهضت نرم افزاري به عنوان مهمترين محور فعاليت اين اتاق تبيين گرديد. بر همين اساس تشكيل "اتاق فكر" كه از نظر معاون مجلس و اموراستان ها ابزارمناسب توليد فكر در دستور كار جدي مديران قرار گرفت. به اين ترتيب از مهرماه امسال راه اندازي اتاق فكر در مراكز استان ها آغاز شد و تا امروز تقريبا" تمامي مراكز سي گانه صدا و سيما در استان ها داراي بخشي با عنوان "اتاق فكر" هستند.

رشيد، راجع به وظايف "اتاق فكر" در ساختار مراكز استان هاي سازمان صدا و سيما اشاره كرد: كارووظيفه اصلي تشكيلات اتاق فكر، توليد فكر وارايه موضوع و سوژه به شوراهاي طرح و برنامه مراكز است كه محصول نهايي جلسه هاي اتاق فكر است. بنابراين رهبري فرهنگي با اتاق فكر است كه با نظارت عالي مديران كل مراكز اعمال ممي شود. پس از آن موضوع ها و سوژه هاي تعيين شده اتاق فكر در شوراهاي طرح و برنامه مراكز مهندسي رسانه اي مي شود. سپس طرح برنامه هاي لازم تهيه و در اختيار عوامل توليد و برنامه ساز داخل و خارج سازمان قرار مي گيرد. بنابران مديريت فرهنگي در شوراهاي طرح و برنامه مراكز صورت مي گيرد.

مشاور معاون امور مجلس و استان هاي سازمان صدا و سيما درباره اعضاي تشكيل دهنده "اتاق فكر" اعلام كرد: هر اتاق فكر متشكل از مديران و مسوولين مراكز صدا و سيما، اعضاي شوراي طرح و برنامه مراكز به علاوه كارشناسان استراتژيك، صاحبان انديشه و نجبگان سطح استان است. تعداد اين افراد درهر استان حداقل 12 نفر است كه با توجه به مجموعه شرايط مناطق، پستانسيل ها، وسعت، گستردگي، نيازو... هراستان تا 20 نفر هم افزايش مي يابد. البته درمقاطع و شرايطي كه لازم باشد اين اتاق فكر مي تواند ازكميته هاي تخصصي هم برخوردار شود و در صورت احساس نياز تعداد كارشناسان بيشتري با به عنوان عضو معرفي كند.

وي ادامه داد: درحوزه معاونت مجلس و اموراستانها اتاق فكراز ستاد پيگيري، هماهنگي و پشتيباني برخوردار است كه به رياست معاون مجلس و اموراستان ها تشكل مي شود و قايم مقام حوزه، مشاورين و مديران كل حوزه معاونت از جمله سيما، صدا، اطلاعات و برنامه ريزي، تحقيقات و پژوهش در آن عضويت دارند. مسووليت پيگيري اجراي مفاد دستور العمل هم به قائم مقام حوزه محول شده است. نشست اعضاي "اتاق فك"ر حداقل هفته اي يك بار انجام مي شود. البته در صورت احساس نياز اعضاي "اتاق فكر" تعداد جلسه ها افزايش مي يابد.

رشيد درباره بازده اتاق فكر نيز اظهار داشت: تاكنون حدود 300 موضوع و به طور ميانگين از هر مركز 10 موضوع به شوراهاي طرح و برنامه مراكز ارايه شده كه بخشي از اين موضوع ها به طراحي طرح و بخشي ديگر نيز پس از مهندسي رسانه اي به مرحله توليد و پخش رسيده است. برنامه هاي توليدي راديويي و تلويزيوني "پژواك" كه به نقد توليدات مراكز مي پردازد. همچنين توليد برنامه هاي راديويي و تلويزيوني درشهرتان ها ( به استثناي مركز استان ) از جمله برنامه هايي به شمار مي رود كه در بسياري از مراكز تهيه و درحال پخش است.