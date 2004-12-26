مجلس براي تخصيص اعتبارات بازسازي بم با دولت همكاري مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، غلامعلي حداد عادل در آغاز جلسه علني امروز در سخناني كوتاه مجلس شوراي اسلامي با ياد آوري حادثه دردناك زلزله بم ابراز اميد واري كرد تلاش دولت و همت مردم و سازمانهاي نوعدوست داخلي و خارجي هرچه زودتر گرد غم را از چهره بم بزدايد.



وي همچنين پنجم ديماه سالروز درگذشت زرتشت را تسليت گفت و ضمن اداي احترام به اين پيامبر الهي براي هموطنان زرتشتي سلامت و سعادت مسئلت كرد .

