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۶ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۳۳

رييس مجلس :

مجلس براي تخصيص اعتبارات بازسازي بم با دولت همكاري مي كند

رييس مجلس شوراي اسلامي در سالروز زلزله بم گفت : مجلس شوراي اسلامي آماده است تا در جهت تخصيص اعتبارات لازم براي بازسازي بم با دولت همكاري كند .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، غلامعلي حداد عادل در آغاز جلسه علني امروز در سخناني كوتاه مجلس شوراي اسلامي با ياد آوري حادثه دردناك زلزله بم ابراز اميد واري كرد تلاش دولت و همت مردم و سازمانهاي نوعدوست داخلي و خارجي هرچه زودتر گرد غم را از چهره بم بزدايد.

وي همچنين پنجم ديماه سالروز درگذشت زرتشت را تسليت گفت و ضمن اداي احترام به اين پيامبر الهي براي هموطنان زرتشتي سلامت و سعادت مسئلت كرد .

کد مطلب 142388

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