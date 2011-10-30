مردم هرمز چشم انتظار آغاز به کار معدن خاک سرخ

به گزارش خبرنگار مهر، از بزرگترین ثروتهای یک کشور ذخایر معدنی سطحی و زیرزمینی آن است. جزیره هرمز که با ۴۰ کیلومتر وسعت در ۱۸کیلومترى جنوب شرقى بندرعباس واقع شده، داراى معادن بسیار غنى است که از جمله آن خاک سرخ است. معدن خاک سرخ هرمز که سابقه اى بسیار دیرینه در تاریخ معدن کاوى ایران دارد، از جمله معادن شناخته شده در جهان و منحصر به فرد در ایران است.

خاک این معدن در دنیا شناخته شده است به طوریکه در گذشته بسیار دور به مقدار زیاد به خارج از کشور صادر مى شده است.

از نظر توزیع جغرافیایى، ذخایر خاک سرخ بیشتر در اسپانیا، هند، آمریکا، آفریقاى جنوبى، استرالیا، جمهورى چک و ایران یافت مى شود. در این میان، ذخیره خاک سرخ هرمز به علت کیفیت کم نظیر آن از برجسته ترین و بهترین ذخایر خاک سرخ مورد نیاز صنایع رنگسازى در دنیا شناخته مى شود.

استخراج و صدور خاک سرخ جزیره هرمز از مهمترین منابع درآمد اهالى است. کارخانه تولید پودر میکرونیزه از خاک سرخ در جزیره است. ازسال ۱۳۱۴ خاک سرخ از معادن هرمز استخراج مى شود و قبل از انقلاب استخراج آن توسط دولت انجام مى شد و پس از انقلاب نیز براى چند سال در اختیار دولت بود و از سال ۷۰ به بعد استخراج خاک سرخ از سوى وزارت معادن و فلزات به یک شرکت خصوصى واگذارشد.

این شرکت تنها شرکت خصوصى بود که در جزیره هرمز اقدام به باطله بردارى، استخراج و خردایش کانسنگ مى کرد به طوریکه به دلیل عرضه ماده با عیار و کیفیت بالا و قیمت مناسب توانسته بود نیاز بازار داخلى را تأمین کرده و طبق آمار موجود از واردات خاک سرخ مصنوعى نیز بکاهد و مازاد استخراج و تولید خود را به خارج از کشور صادر کند.

نواب ناصرى رئیس سابق شوراى جزیره هرمز اعتقاد دارد، خاک سرخ با زندگى مردم منطقه عجین شده و باید ضمن حفظ آن به عنوان یک منبع ملى، درآمد حاصله از این هویت جزیره نیز صرف عمران و آبادانى هرمز شود.

او مى گوید: معادن هرمز به قدرى غنى است که اگر مردم جزیره در بهره بردارى از آنها مشارکت فعال داشته باشند، در آینده نه چندان دور دیگر شاهد افرادى تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى در هرمز نخواهیم بود.

در حال حاضر نزدیک به یک هزار و 500 نفر از مردم جزیره هرمز تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى هستند.

حیدر عالیشوندى فرماندار اسبق شهرستان قشم اعتقاد دارد فروش فله اى خاک سرخ به نفع مردم منطقه نیست و باید با ایجاد صنایع تبدیلى در کنار استخراج این خاک ارزشمند، زمینه هر چه بیشتر عمران، آبادانى و اشتغالزایى در جزیره هرمز را فراهم کرد. از طرفى درآمد حاصله از خاک سرخ باید در زیربناسازى و رفاه مردم هرمز هزینه شود.

محمد زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز نیز اعتقاد دارد: معدن خاک سرخ هرمز از شهرت جهانی برخوردار است و این خاک یکی از رنگینه های مهم این جزیره است که از نظر کیفیت و مرغوبیت در کل کره زمین بعد از اسپانیا نمونه ندارد و از دیر باز تاکنون از این خاک برای مصارف متعددی استفاده شده است.

وی با بیان اینکه امروزه از خاک سرخ جزیره هرمز 20 استفاده صنعتی می شود، گفت: از این خاک در صنایع رنگسازی، آرایشی، کاشی، سرامیک، موزائیک، سفال، لعاب سازی، تولید پودرهای میکرونیزه صنعتی، نوارهای کاست، ضد زنگ ودیگر مصارف استفاده می شود و مردم بومی منطقه نیز از این خاک برای نمای ساختمان و حتی از نوعی از این خاک به نام گلک ماده ای به نام سوراغ تهیه و به عنوان غذا استفاده می کنند.

زرنگاری که اکنون مسئولیت نظارت فنی بر معدن خاک سرخ جزیره هرمز را نیز بر عهده دارد، ذخیره این معدن را اکنون 200هزار تن اعلام کرد و افزود: با احتساب برداشت سالی 10 هزار تن، این معدن تا 20 سال آینده ذخیره قطعی خواهد داشت.

وی قیمت کنونی هر تن خاک سرخ را 300 هزار تومان اعلام کرد و گفت: چنانچه کارگاههای فرآوری این خاک همچون کارگاههای تصفیه و تبدیل به پودرهای ریز در هرمز راه اندازی شود، علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه، افزایش قیمتی معادل 600 هزار تومان در هر تن را نیز به دنبال خواهد داشت.

گفته می شود کارخانه قدیمی نیز به دلیل اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان به سبب ایجاد آلودگی زیست محیطی از پنج سال قبل تعطیل است.

زرنگاری با رد آلودگی زیست محیطی در شهر گفت: مردم هرمز سالهاست با این خاک زندگی می کنند و حتی در خوراکشان از آن استفاده می کنند.

وی افزود: چند سال گذشته کارخانه خاک سرخ که زیر نظر بخش خصوصی قرار داشت خاکهای باطل را به دریا می ریخت و اداره حفاظت محیط زیست کارخانه را به این علت تعطیل کرده است.

رئیس شورای اسلامی هرمز اظهارداشت: با واگذاری 60 درصد سهام این کارخانه به مردم هرمز توجه بیشتری به کاهش آلودگی های زیست محیطی می شود.

وی گفت: در سالهای قبل از انقلاب حدود 300 نفر از اهالی منطقه هرمز و میناب در این معدن مشغول کار بودند و رونق این معدن به حدی بود که همه مایحتاج زندگی کارکنان را تامین می کرد.

زرنگاری اضافه کرد: یکی از آرزوهای دیرینه مردم جزیره هرمز مشارکت در معدن خاک سرخ است که این امرمحقق شده است.

زرنگاری گفت: 60 درصد سهام معدن خاک سرخ هرمز به مردم این جزیره واگذار شده است. با توجه به اینکه تهیه این مقدار پول در توان مردم هرمز نبود، بنیاد برکت 40 درصد مبلغ را به صورت تسهیلات بانکی به تعاونی مرزنشینان هرمز واگذار کرده تا در اختیار مردم این جزیره قرار گیرد.

شاهین شایان آرانی مدیر عامل بنیاد برکت هم با تایید خبر اهدای60 در صد سهام معدن خاک سرخ به ارزش 20 میلیارد ریال به مردم هرمز افزود: با توجه به اینکه تهیه این مقدار پول در توان مردم هرمز نبود با انجام هماهنگیهای لازم 40 درصد 20 میلیارد ریال به صورت تسهیلات بانکی به تعاونی مرزنشینان هرمز واگذار شد.

وی علت طولانی شدن تعطیلی کارخانه را عدم واگذاری سهام از سوی سرمایه گذاران به مردم عنوان کرد و گفت: هم اکنون نقل و انتقال سهام به طور کامل انجام شده و تعاونی مرزنشینان هرمز نیز متعهد به پرداخت اقساط شده است.

وی عنوان کرد: اگر ثبات در رویه باشد و مستمر پیش رویم نتیجه مطلوب حاصل شده و منافع حاصل از آْن متوجه مردم منطقه نیز می شود.

به گزارش مهر، با راه اندازى شرکتهاى متعدد در هرمز در کنار این معدن به مرور مشکلات منطقه رفع مى شود. باید نگاه ویژه به هرمز شود و فرهنگ تصدى گرى و بخش خصوصى در این جزیره به وجود بیاید. جزیره هرمز همچون نگین خلیج فارس است که توجه به آن و استفاده از پتانسیلهاى بى بدیل آن به نفع همه تمام خواهد شد.