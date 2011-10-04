75 درصد روستاهای کردستان دارای تلفن ثابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید احمدی شامگاه روز دوشنبه در نشست مدیران کل ادارات استان کردستان با مدیرکل دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: باتوجه به اینکه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده نمی توان برای پروژه های روستایی که مصوب سفرهای استانی بوده از اعتبارات و تجهیزات دولتی استفاده کرد و همین امر باعث شده روند پیشرفت انتقال خط تلفن به کلیه روستاهای استان کاهش یابد.

وی اظهار داشت: در سال جاری 230 روستا وارد فاز WLL شده و در حال راه اندازی تجهیزات و امکانات شبکه های خانگی هستند که پیش بینی می شود تا یک ماه آینده به اتمام برسد و با اجرایی شدن این کار شمار روستاهای دارای تلفن خانگی نیز با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان ادامه داد: همزمان با راه اندازی سیستم تلفن های خانگی در این 230 روستا در 26 روستا تجهیزات ICT راه اندازی شده، 30 روستا در حال راه اندازی، 191 روستای دیگر نیز دارای این امکانات هستند و تنها 18 روستا به دلیل صعب العبور بودن امکان دست یابی به این سیستم را ندارند.

احمدی در پایان با اشاره به برنامه های شرکت مخابرات استان کردستان در راستای توسعه شبکه اینترنت در مناطق شهری و روستایی گفت: هم اکنون در تمامی نقاط شهری استان دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود دارد و در مناطق روستایی استان نیز امکان اتصال به اینترنت تامین شده است

نشست یک روزه مدیران کل ادارات استان کردستان با مدیر کل دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سنندج روز دوشنبه در محل استانداری کردستان برگزار شد.