مطالعه ای مفید است که منجر به ارتقای فضائل انسانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ملکی در نشست سرای اهل قلم نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با اشاره به شاخص های مطالعه و یادگیری سودمند اظهار داشت: مطالعه مفید عامل رشد فکری و معنوی انسان است و موجب ارتقای سطح بینش و دانش فرد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یادگیری بر دو نوع فعال و منفعل است، افزود: در یادگیری فعال مطالعه هدفمند بوده و منجر به توانمندسازی ذهن و افزایش مهارت می شود.

ملکی تاکید کرد: انسان همواره در پی کسب فضائل و ارزشهای اخلاقی است و این مهم با مطالعه و یادگیری محقق می شود.

وی افزود: مطالعه مفید در گرو انتخاب کتاب های ارزشمند و پرمحتوا است و نمایشگاه کتاب زمینه دسترسی به این نوع کتاب ها را فراهم می آورد.

ملکی با اشاره به شرایط صحیح مطالعه گفت: شرایط مطالعه، مواردی است که با دانستن، بکارگیری و یا فراهم کردن آن، می توان مطالعه ای مفید با بازدهی بالاتر داشت.

نهمین نمایشگاه کتاب تبریز که از ششم مهر آغاز شده بود امروز به کار خود پایان می دهد.