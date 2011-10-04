"ساعت یک نیمه شب" با حمیدرضا پگاه کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین باباپور کارگردان سینما و تلویزیون درباره "ساعت یک نیمه شب" گفت: این فیلم تلویزیونی توسط ‫حامدفضلی و رویا خسرونجدی نوشته شده و بخش‌های زیادی از کار در کرمانشاه تصویربرداری می‌شود. البته بخش کوتاهی نیز در تهران ضبط خواهد شد.

باباپور با اشاره به بازیگرانی که در این فیلم تلویزیونی به ایفای نقش می‌پردازند، اظهار کرد: حمیدرضا پگاه، مهدی صباحی، نیما اکبری، هیلدا خسروی، محسن آفتاب سوار، حامد خسروی و مهدی اکبری بازیگران "ساعت یک نیمه شب" هستند.

"ساعت یک نیمه شب" درباره حمید وزنه بردار جوان تهرانی است که به تازگی چندین قهرمانی به دست آورده و ناگهان با پیشنهادهای عجیب و غریبی مواجه می‌شود. این پیشنهادات او را با مشکلاتی روبرو می‌کند و حمید ناچار می شودکه به یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه می‌رود...

عوامل ساخت این فیلم تلویزیونی عبارتند: از ‫مدیر تصویربرداری:هوشنگ غفوری، ‫صدابردار: فرشید کیوانمهر، ‫مدیر تولید:مهدی لباف، ‫طراح گریم: مهری شیرازی، ‫طراح صحنه و لباس: پیام سوری، تدوین: حسین غضنفری، صداگذاری: آرش اسحاقی و برنامه ریز: رضا عباس زاده.

ساخت سریال "پاتوق"، فیلم‌ سینمایی "حلقه‌های ازدواج"، فیلم‌های تلویزیونی "روزی که مرا دوست خواهی داشت"، "بن‌بست هوشنگ"، "دایره تلخ"، "پیر برنا"، "دو روز در جاده" و... درکارنامه باباپور به چشم می‌خورد.