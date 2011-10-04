تغییر باورها از پیامدهای جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی در دومین کارگاه آموزشی عفاف و حجاب که به همت امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: واژه های تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و تهدید نرم از جمله واژه هایی است که مقام معظم رهبری با تشخیص به موقع و آگاهانه، به مقابله با بی حجابی در جامعه کنونی پرداختند.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه در جنگ نرم خطوط، میدان و محیط دشمن مشخص نیست، گفت: از آنجایی که جنگ بر پایه قدرت و اقتدار استوار است این دواصل در جنگ نرم و سخت متفاوت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان در ادامه ضمن برشمردن پیامدهای جنگ نرم، تغییر باورها را از اهم پیامدها دانست و افزود: تغییر افکار، رفتار و در نهایت تغییر ساختار نظامی از دیگر پیامدهای این جنگ است، دشمن به منظور ساختار نظامی یک کشور ابتدا باورهای اشخاص را مورد هجوم قرار می دهد و متغیر می سازد.

وی بدحجابی ایدئولوژیک یا فلسفی، بدحجابی اجباری یا هنجاری، مدگرایی و بدحجابی جاهلانه را از ریشه های بی حجابی در جامعه کنونی معرفی کرد.