كارگاه فيلمنامه نويسي و نمايشنامه نويسي در فرهنگسراي پايداري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عموي اين فرهنگسرا كارگاههاي آموزشي فوق الذكر با هدف آموزش جوانان علاقمند به سينما و تئاتر و يافتن استعدادها و جذب وحمايت آنها برگزار مي شود.

گفتني است در پايان دوره با تشكيل كارگاههاي پيشرفته ، فيلمنامه ها ونمايشنامه هايي با مضمون فرهنگ پايداري ، اخلاق شهروندي ومفهوم انتظار به نگارش در مي آيد.

اين گزارش مي افزايد : دكتر آمنه باقري مدرس نمايشنامه نويسي و خانم آيلا پناهنده مدرس فيلمنامه نويسي از اساتيد اين دوره خواهند بود.

علاقمندان جهت ثبت نامه و شركت در كلاسها مي توانند با تلفنهاي 29- 3350028 و يا3312400 تماس حاصل نمايند و يا به آدرس خيابان 17 شهريور - پايين تر از ميدان شهدا - خيابان شهيد كاظمي فرهنگسراي پايداري مراجعه نماييد.