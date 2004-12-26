رسانه هاي عربي از بكار بردن نام خليج عرب منع شدند / ايران را تحريك نكنيد

به گزارش خبرگزاري" مهر" رسانه ها و مقامات اين كشورها در يك عقب نشيني آشكارفقط از نام مسابقات خليج نام مي برند. مقامات قطري بشدت نگران اين هستند كه ايران به دنبال جنجال هاي بوجود آمده مسابقات آسيايي قطر در سال 2006 را تحريم كند. در اين مورد به رسانه هاي عربي اين منطقه نيز بشدت هشدار داده شده است از تحريك ايراني ها بپرهيزند .

يكي از روزنامه نگاران ورزشي مصري مقيم قطردر اين مورد گفت : عرب ها فكر نمي كردند ايراني ها اينقدر شديد واكنش نشان دهند. اين خبرنگار مي افزايد : حتي ايراني هاي مقيم قطرنيز ديدن اين بازيها را دردوحه تحريم كردند و به تماشاي مسابقات جام فوتبال خليج فارس كه با عنوان جعلي خليج عربي برگزارشده بود نرفتند.