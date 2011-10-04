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۱۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

چهاردولی:

خرید مرغ برای تنظیم بازار همدان آغاز شده است

خرید مرغ برای تنظیم بازار همدان آغاز شده است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی همدان از آغاز خرید مرغ برای تنظیم بازار این محصول در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله چهاردولی افزود: باتوجه به کاهش قیمت مرغ در بازار اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان بر اساس مجوز کمیسیون تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت خرید را آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: خرید براساس انعقاد قرارداد خرید مرغ منجمد کارتنی با تشکلهای مربوطه نظیر مرغداران، تعاونی شهرستان و اتحادیه استان همدان آغاز شده است.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی همدان از خرید 100 تن مرغ در استان همدان خبر داد و گفت: باتوجه به اطلاع رسانیهای انجام شده به بخشهای مربوطه و تولیدکنندگان، روند خرید در حال انجام است و تا زمان تعادل قیمتها در بازار ادامه می یابد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر باید با اداره کل پشتیبانی امور دام تماس بگیرند.

چهاردولی ادامه داد: اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان با داشتن دو باب سردخانه ملکی در شهرستان های همدان و نهاوند توان ذخیره سازی شش هزار تن کالا در بخش زیر صفر و بالای صفر را دارد.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی همدان افزود: همچنین مجتمع انباری با توان ذخیره سازی 26 هزار تن محموله قابلیت و امکانات مطلوبی برای ذخیره سازی و خدمت رسانی به بخش کشاورزی در استان همدان وجود دارد.

کد مطلب 1424024

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