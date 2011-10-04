خرید مرغ برای تنظیم بازار همدان آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله چهاردولی افزود: باتوجه به کاهش قیمت مرغ در بازار اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان بر اساس مجوز کمیسیون تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت خرید را آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: خرید براساس انعقاد قرارداد خرید مرغ منجمد کارتنی با تشکلهای مربوطه نظیر مرغداران، تعاونی شهرستان و اتحادیه استان همدان آغاز شده است.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی همدان از خرید 100 تن مرغ در استان همدان خبر داد و گفت: باتوجه به اطلاع رسانیهای انجام شده به بخشهای مربوطه و تولیدکنندگان، روند خرید در حال انجام است و تا زمان تعادل قیمتها در بازار ادامه می یابد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر باید با اداره کل پشتیبانی امور دام تماس بگیرند.

چهاردولی ادامه داد: اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان با داشتن دو باب سردخانه ملکی در شهرستان های همدان و نهاوند توان ذخیره سازی شش هزار تن کالا در بخش زیر صفر و بالای صفر را دارد.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی همدان افزود: همچنین مجتمع انباری با توان ذخیره سازی 26 هزار تن محموله قابلیت و امکانات مطلوبی برای ذخیره سازی و خدمت رسانی به بخش کشاورزی در استان همدان وجود دارد.