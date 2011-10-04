173 تولد کمتر در مقابل 221 وفات بیشتر/ کاهش ولادت و افزایش وفات در یزد

سیدمحمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری 11 هزار و 126 نفر در استان یزد متولد شده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 173 نفر کاهش داشته است.

وی افزود: از این تعداد پنج هزار و 686 نفر پسر و پنج هزار و 440 نفر نیز دختر بوده ‌اند.

طباطبایی یادآور شد: ابوالفضل، امیرعلی، امیرحسین، امیرمحمد و علی به ترتیب بیشترین اسامی انتخاب شده خانواده ‌های یزدی برای پسران و نامهای فاطمه، زهرا، ستایش، نازنین زهرا و زینب نیز برای دختران در شش ماه نخست سال جاری بوده است.

وی با اشاره به مهلت قانونی 15 روزه برای ثبت ولادت اظهار داشت: این اداره کل با ثبت 99.3 درصد این رویداد در مهلت قانونی در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد همچنین با اعلام آمار وفات استان اظهار داشت: در نیمه نخست امسال دو هزار و 472 نفر فوت کردند که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 221 مورد افزایش داشته است.

طباطبایی عنوان کرد: هزار و 395 نفر از متوفیان مرد و هزار و 77 نفر زن بوده اند.

وی یادآور شد: این اداره کل با ثبت 98.8 درصد این رویداد در مهلت قانونی 10 روزه، در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

طباطبایی همچنین آمار ازدواج استان در نیمه نخست امسال را شش هزار و 927 مورد و آمار طلاق را 585 مورد اعلام کرد.