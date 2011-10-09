الله شکور پاشا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در پنجمین اجلاس حمایت از انتفاضه در تهران گفت: در این سفر خوشوقتم که توانستم با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و محمود احمدی نژاد دیدار داشته باشم و همچنین دردی را که از بابت منطقه قره باغ متحمل شده ایم را به گوش آنها برسانم.

وی افزود: در این دیدارها همچنین در خصوص فلسطین و بازگشت آورگان این کشور مذاکراتی صورت گرفت و با طرفها بر تشکیل کشور فلسطین و بازگشت فلسطینیان به سرزمین خود تاکید کردیم.

رئیس اداره مسلمانان قفقاز همچنین به دیدارش با مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در این دیدار خواستار مساعدت بیشتری برای تردد زوار آذربایجانی شدیم و وی نیز قول مساعدت داد.

شکور پاشازاده در ادامه سخنانش با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در پنجمین اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: از آنجایی که حضرت آیت الله خامنه ای مرجع تقلیدم است ، اغلب سخنان ایشان را دنبال می کنم ولی بیانات ایشان در اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد.

شکور پاشا زاده ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب گفت: سخنان ایشان برای ایران و جهان اسلام عزت آفرین است.