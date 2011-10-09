۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۹

پاشازاده در گفتگو با مهر:

مرجع تقلیدم آیت‌الله خامنه‌ای است/ سخنان رهبری عزت‌آفرین است

رئیس اداره مسلمانان قفقاز با اعلام این که مرجع تقلیدش حضرت آیت الله خامنه ای است، گفت: سخنان ایشان در پنجمین اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین مرا بشدت تحت تاثیر قرار داد.

الله شکور پاشا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در پنجمین اجلاس حمایت از انتفاضه در تهران گفت: در این سفر خوشوقتم که توانستم با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و محمود احمدی نژاد دیدار داشته باشم و همچنین دردی را که از بابت منطقه قره باغ متحمل شده ایم را به گوش آنها برسانم.

وی افزود: در این دیدارها همچنین در خصوص فلسطین و بازگشت آورگان این کشور مذاکراتی صورت گرفت و با طرفها بر تشکیل کشور فلسطین و بازگشت فلسطینیان به سرزمین خود تاکید کردیم. 

رئیس اداره مسلمانان قفقاز همچنین به دیدارش با مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در این دیدار خواستار مساعدت بیشتری برای تردد زوار آذربایجانی شدیم و وی نیز قول مساعدت داد.

شکور پاشازاده در ادامه سخنانش با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در پنجمین اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: از آنجایی که حضرت آیت الله خامنه ای مرجع تقلیدم است ، اغلب سخنان ایشان را دنبال می کنم ولی بیانات ایشان در اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد.

شکور پاشا زاده ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب گفت: سخنان ایشان برای ایران و جهان اسلام عزت آفرین است.

