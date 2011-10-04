استفاده از انرژیهای نو ارتقای بخش کشاورزی را سبب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور حمید رضائیان یزدی، در دیدار با مسعود محمدیان، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه انرژی های تجدیدپذیر ساختار انرژی متفاوتی نسبت به تکنولوژی های تولید انرژی متعارف دارند، گفت: فرآیند توسعه در انرژیهای تجدیدپذیر دارای هزینه های سرمایه گذاری اولیه بالایی بوده و در مقابل هزینه تعمیر و نگهداری در آنها پایین است.
وی با بیان اینکه بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای مناطق روستایی و کشاورزی می شود، ادامه داد: گرمایش و سرمایش داخلی ساختمان دامداریها، مراکز پرورش محصولات گلخانه ای، مراکز پرورش طیور و حوضچه های پرورش ماهی، بخصوص در فضاهای سربسته که دما و اکسیژن محلول در آب اهمیت بسیار دارند می تواند از طریق انرژیهای خورشیدی تامین شود.
رضائیان یزدی با بیان اینکه شرکت های تحت مدیریتش، ارائه دهنده راه حل های پایدار انرژی همچون انرژی زمین گرمایی تخصصی در بخش کشاورزی است، افزود: تمرکز ما بر روی متوسط و کم عمق درجه توسعه منابع و تاسیسات گرمایش زمین گرمایی نوآورانه و سیستم های خنک کننده در نظر گرفته شده برای پروژه های تجاری، صنعتی و کشاورزی است.
این متخصص انرژی های پایدار از کانادا از آمادگی شرکت تحت مدیریتش جهت امضای تفاهم نامه همکاری با زیربخش های کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: کارشناسان این شرکت آماده اند تجربیات فنی و تخصصی دیگر کشورها در زمینه استفاده از انرژیهای نو بخصوص در بخش کشاورزی را در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی آذربایجان شرقی قرار دهند.
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