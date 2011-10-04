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۱۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

اعلام فراخوان شب شعر "سنگها تاریخ می سازند" در شهر قدس

اعلام فراخوان شب شعر "سنگها تاریخ می سازند" در شهر قدس

شهر قدس - خبرگزاری مهر: ستاد جمعیت دفاع از ملت مظلوم فلسطین فراخوان شب شعر "سنگها تاریخ می سازند" را در شهر قدس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد جمعیت دفاع از ملت مظلوم فلسطین در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت بنیه مقاومت با ابزار فرهنگی از جمله شعر در منطقه خاورمیانه خصوصا در اراضی اشغالی فلسطین با مشارکت  سازمان فرهنگی ورزشی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی، بخشداری مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس  فراخوان شعر مقاومت را تحت عنوان ”سنگ ها تاریخ را می سازند” اعلام کرد.

علاقمندان می توانند آثار خود را با سه محوریت مقاومت، کودکان سنگ وآتش و عاشورای غزه تا 25 مهرماه به نشانی ضلع جنوب غربی میدان آزادی (سرقنات) ساختمان پویان، طبقه سوم، جمعیت دفاع از ملت فلسطین ارسال کنند.

آثار ارسالی پس از بررسی در هیئت داوران گزینش و به ۱۰ نفر از برگزیدگان جوایزی ارزشمند اعطا خواهد شد.

کد مطلب 1424086

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