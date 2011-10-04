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۱۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

جشن دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه پیاه نور ایلام برگزار شد

جشن دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه پیاه نور ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان استان ایلام جشن دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه پیاه نور ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی صبح سه شنبه دانشجویان جدید الورود آغاز مسیر دانش اندوزی خود را جشن گرفتند.

استاندار ایلام در این مراسم با اشاره به ایجاد شاخص های کمی و کیفی در دانشگاه ها گفت: ایجاد رشته های متناسب با نیاز استان باید در اولویت دانشگاهها قرار گیرد.

مجتبی اعلایی با اشاره به ظرفیت های استان در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، دامپروری و زمین شناسی افزود: این رشته ها که از نیاز های استان است باید درمراکز دانشگاهی استان توسعه یابد.

در این مراسم همچنین ساختمان جدید  آموزشی دانشگاه پیام نور افتتاح شد.

کد مطلب 1424141

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