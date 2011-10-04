کلیات طرح کشت نشاء خربزه در تربت جام تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید موسوی صبح سه شنبه در جمع اعضای اجرایی نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه در تربت جام اظهار کرد: کلیات این طرح توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی زراعی تربت جام تهیه و تدوین و در شورای کشاورزی شهرستان تصویب شده است.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح از سال آتی کاشت خربزه در اراضی کشاورزی تربت جام به صورت کشت نشایی خواهد بود.

وی بیان کرد: کارشناسان کشاورزی به دلیل سنتی بودن کشت، آسیب پذیر بودن کشت در اوایل بهار به دلیل تغییر آب و هوایی و کاهش متوسط برداشت درروش های سنتی کشت نشایی را پیشنهاد می کنند.

موسوی گفت: در کشت های نشایی استرس ناشی از افت محصول تولیدی از رفته و به زود رسی محصول و کاهش انتظارکشاورزان کمک کند.

فرماندار تربت جام طرح آزمایشی کشت نشایی خربزه را موفقیت آمیز دانست.

وی افزود: با اجرای کشت نشایی متوسط عملکرد تولید خربزه از 15 تن روش سنتی بیش از 30 تن در هکتار افزایش یافت.

در شهرستان تربت جام سالانه 18 هزار هکتار زیر کشت خربزه می رود.