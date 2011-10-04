به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی محقق، مدیرمسئول خبرگزاری رسا گفت: با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان رسانه‌ها، طیف گسترد‌ه‌تری از نظرات، ایده‌ها و پیشنهادات برای ارتقاء کیفیت نمایشگاه ارائه می‌شود.

وی افزود: تشکیل چنین کمیته‌ای باعث می‌شود در بخش‌های مختلف محتوایی و اجرایی، نظرات اهالی مطبوعات نیز در برگزاری نمایشگاه دخیل شود.

محقق به تاثیر مستقیم تبلیغات و جذب مخاطبان به سوی نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد و گفت: تبلیغات در جذب مخاطب بسیار موثر است. معتقدم بهتر است تبلیغات جانبی برای نمایشگاه هجدهم بیشتر از دوره‌های گذشته باشد تا بتوانیم شاهد حضور مخاطبان بیشتری در این رویداد باشیم. هرچه استقبال مردم از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بیشتر باشد، اهالی مطبوعات و رسانه‌ها نیز استقبال بیشتری از این رویداد خواهند کرد.

مدیرمسئول خبرگزاری رسا گفت: همین که عرصه‌ای فراهم شود که مطبوعات و رسانه‌های مختلف فعالیتشان را عرضه و افرادی که به کار خبر و رسانه علاقه‌مندند، فعالیت‌ها را از نزدیک مشاهده کنند، شور و نشاط بسیار خوبی در مجموعه‌های خبری و رسانه‌ای ایجاد می‌شود.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها،‌ سوم تا دهم آبان‌ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.