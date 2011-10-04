به گزارش خبرگزاری مهر، آتوسا صالحی شاعر و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان با بیان این موضوع اظهار داشت: اکثر شعرهای کودک و نوجوان در حوزه دفاع مقدس حالت کلیشه‌ای و شعاری دارند که فراموش می‌شوند و این یکی از علل ضعف در این حوزه است. گویا سرودن شعر صرفا برای حضور در جشنواره است.

این شاعر تأکید کرد: آن حالت جوششی در عرصه شعرهای دفاع مقدس برای کودک و نوجوان کمتروجود دارد و انگار بیشتر کوششی هستند. بنابراین تأثیرگذاری‌ای که از این شعرها انتظار می‌رود را در میان مخاطبان شاهد نیستیم.

وی افزود: به‌طور مثال آثار ترجمه که در جشنواره کتاب سال دفاع مقدس به عنوان اثر برگزیده معرفی می‌شوند، می‌توانند امتیاز قرارداد و همکاری با ناشر خارجی را نیز داشته باشند که این امر در صورت اتفاق افتادن، بسیار تاثیرگذار است.

این مترجم همچنین قرار گرفتن نشان جشنواره کتاب سال دفاع مقدس را روی جلد آثار برگزیده پیشنهاد داد و گفت: این خود امتیازی برای آثار برتر جشنواره به شمار می‌آید.