76 درصد مدارس آزادشهر شیفت صبح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کهساریان ظهر سه شنبه در جمع مدیران مدارس شهرستان افزود: در سال تحصیلی جدید تعداد هزار و ۳۵۳ نوآموز پیش دبستانی و هزار و ۴۲۵ دانش آموز اول ابتدایی و هزار و 470 دانش آموز اول راهنمایی ورودشان به بوستان علم و دانش را در سطح مدارس شهرستان جشن گرفتند.

منصور عتیقی معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ضمن تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت به نوآموزان و دانش آموزان از برنامه های متنوع شاخه پرورشی در مدارس خبر داد.

وی افزود: امسال علاوه بر استمرار طرحهای آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی و مدارس قرآنی،طرح آموزش ژیمناستیک برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی و طناب زنی برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در مدارس استان اجرا خواهد شد.

وی از اولیاء دانش آموزان خواست تا با ارتباط مستمر با مدرسه آموزش و پرورش را در اجرای مطلوب برنامه های آموزشی و تربیتی یاری دهند.