بهره برداري از يك هزار واحد صنعتي در شهرك هاي صنعتي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري " مهر"، ولي الله افخمي در گردهمايي روساي سازمان هاي صنايع ومعادن استان ها درتهران افزود: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزايش را نشان مي دهد.

وي سرمايه واحدهاي صنعتي ياد شده را حدود 5 هزارميليارد ريال عنوان كرد و گفت : سرمايه فوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 150 درصد رشد داشته است.

وي ميزان اشتغال ايجاد شده در واحدهاي مذكوررا 21 هزار نفرو ميانگين سرمايه گذاري هر واحد صنعتي به بهره برداري رسيده در شهرك هاي صنعتي را 76/4 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: بيشترين واحدهاي به بهره برداري رسيده با 227 واحد مربوط به استان تهران و كمترين ميزان با 3 واحد مربوط به استان هاي بوشهر و هرمزگان بوده است .

افخمي ميزان قراردادهاي منعقده در شهرك هاي صنعتي طي 8 ماهه سال جاري را 2350 فقره ذكركرد و افزود: بيشترين قراردادهاي منعقده با 375 فقره مربوط به استان تهران و كمترين قراردادها متعلق به استان كهكيلويه و بوير احمد با 8 فقره قرارداد بوده است .

معاون وزير صنايع و معادن هدف از سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي را ايجاد ارزش افزوده و رقابت پذيري واحدهاي صنعتي برشمرد و از روساي سازمان صنايع و معادن استان ها خواست تا مدل خوشه صنعتي را مبناي كار خود قرار دهند.

وي بر لزوم استفاده صحيح از مزيت هاي استاني ، خلق مزيت هاي جديد و كاهش هزينه توليد در واحدهاي صنعتي تاكيد كرد.

همچنين وي ارتقاء جايگاه صنايع كوچك در ارزش افزوده و اشتغال صنعتي، نوسازي صنايع كوچك به منظوررقابت پذيركردن و رشد آنها و همچنين ايجاد و توسعه مجتمع ها و شهرك هاي صنعتي و تامين تاسيسات زيربنايي و خدمات ضروري متقاضيان سرمايه گذاري در كشوررا از اهداف سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران برشمرد.