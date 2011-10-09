امنیت ضامن توسعه پایدار/ زنجان سومین استان امن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حالی دهه چهارم عمر با عزت و مقتدرانه خود را در سایه ولایت فقیه سپری می کند که روند حاکم بر بخش های مختلف، حکایت از توسعه و پیشرفت روزافزون داشته و دارد و این فرآیند امنیت پایدار و توسعه امنیتی و انتظامی کشور ایجاد شده است.

در این عرصه امنیت از اهداف بلند استقرار حاکمیت و ثمره حکومت صالحان است و در طول تاریخ حیات بشر، امنیت و آرامش از نیازهای اصلی زندگی انسانی بوده است تا جایی که بعضی آن را بعد از ارضای خواسته های اولیه انسان، مهم ترین نیاز بشر دانسته اند. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی از وظایف مهمی است که قانون اساسی آن را بر عهده نیروی انتظامی نهاده است.

نیروی انتظامی امروز بیش از هر زمان دیگر خود را موظف به حضور در عرصه دفاع از ارزشها و اقتدار ایران و ایرانی می داند و تا توانسته در این مسیر مقتدرانه ایستاده و در عرصه های مختلف دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش کرده است.

نیروی انتظامی، مسئول قانونی مواجهه با جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان است ولی این به معنای سلب مسئولیت مردم در قبال فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیست زیرا در نظام الهی "مسئول" یعنی کسی که در برابر فکر، تصمیم و عملش مورد مؤاخذه و سئوال قرار گیرد؛ از این رو، دامنه مسئولیت از فرد تا سراسر جامعه گسترده است.

در حکومت اسلامی، انتقاد، اعتراض و هر چیزی که به حق باشد و خیرخواهانه؛ نه مخرّب، فتنه انگیز و کینه جویانه، وظیفه دینی همه مسلمانان است.

تعامل مردم با نیروی انتظامی ضامن برقراری امنیت پایدار

تفکر غلط "تو آن سوی جویی، من این سوی جوی" و بی اعتنایی مردم نسبت به اعمال همدیگر، همانند کرم ساقه خواری است که به سمت ریشه پیش خواهد رفت و به تدریج، جامعه را به گرداب تباهی می کشاند. اگر همه مردم، خود را در مقابل تخلفات دیگر افراد مسئول دانسته و آن را تنها وظیفه نیروی انتظامی ندانند، جامعه از بسیاری از آفت ها و پلیدی ها زدوده می شود.

دشمنان در ستیز نظامی به مرزها می تازند و در تهاجم فرهنگی به مغزها، باورها و فرهنگ ها سال هاست که آنان با نیرنگ های بی شمار به ستیز ارزش ها و باورهای راستین انقلاب و اسلام آمده اند.

در این راستا، وظیفه همه اقشار و ارگان ها است که توطئه بیگانگان را بشناسند و با اندیشه های فاسد وارداتی که در قالب های مختلف رخ می نماید به مبارزه برخیزند. در این میان، نیروی انتظامی کوشیده است تا در راستای وظایف خویش و با هوشیاری کامل و به شیوه ای منطقی، با مظاهر تهاجم فرهنگی برخوردی قاطع کند. در شرایط کنونی، سرکوب عوامل اشاعه فحشا و بی بند و باری و مبارزه با مواد مخدر، نمونه روشنی از مقابله با تهاجم فرهنگی است که نیروی انتظامی عهده دار انجام آن است.

در جوامع امروزی که جمعیت بشری بی شمار، ارتباطات انسانی نامحدود و بهره گیری از ابزار و فن آوری در این قلمرو بی انتها شده است، موضوعات مهمی چون امنیت را نمی توان به دست قضا و قدر سپرد؛ چرا که امنیت مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده است و امید به تحقق اهداف در سایه برنامه ریزی، زمانی مفهوم می یابد که وجود امنیت در جامعه حتمی شده باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی، سازمان مسئول تأمین امنیت بوده و در کنار دیگر سازمان هایی که در قلمرو اطلاعات ـ به عنوان یکی از شاخص های تأمین امنیت ـ کار می کنند، مسئول و پذیرای این مهم شده است.

فرمانده نیروی انتظامی زنجان نیز در خصوص وظایف نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی همواره در راه پیروی از فرامین مقام معظم رهبری، قاطعانه در راستای دفاع از ارشها و حفظ امنیت جامعه تلاش می کند، تعامل مردم با نیروی انتظامی را مهم ترین عامل در دستیابی و حفظ امنیت پایدار در جامعه عنوان کرد.

سرهنگ شرفی با بیان اینکه رسانه ها نقش موثر در تبین و توسعه امنیت جامعه دارند، افزود: نیروی انتظامی همواره از تعامل با رسانه ها استقبال کرده و در این میسر همواره پیشگام بوده است.

زنجان جزو سه استان امن کشور

وی بیشترین نقش در ارتقای امنیت و احساس امنیت را از جانب اصحاب رسانه عنوان کرد و افزود: خبرنگاران در احساس امنیت هم می توانند نقش مثبت و هم نقش منفی داشته باشند

فرمانده نیروی انتظامی زنجان گفت : در جامعه باید درصد امنیت و آرامش مردم بالا رود که استان زنجان در کشور رتبه سوم را در امنیت و آرامش دارد که این امر در راستای مشارکتهای مردمی و اطلاع رسانی درست خبرنگاران در افزایش امنیت در استان است.

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زهرا مقدمی