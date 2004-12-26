نيايش و دعاها در قالب كليپ ارايه مي شود

امير عباس كني، تهيه كننده و طراح اين برنامه در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه " مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت : اين مجموعه برنامه كه در قالب كليپ هاي 3 دقيقه اي ارايه مي شود، در اصل يك كار مذهبي به شمار مي رود كه از طريق آن مفاهيم كلي ارتباط انسان با خدا از طريق نيايش ها و دعاهايي كه در دين الهي آمده است، به بيننده منتقل مي شود. در اين نيايش ها كه مراحل مختلف زندگي انسان از تولد تا جواني، كهنسالي و مرگ را در بر مي گيرد، مقاطع مختلفي از حيات بشر كه وابستگي و پيوند در زمينه نياز به خداوند دارد را به صورتي جذاب ارايه مي كند.





وي خاطر نشان ساخت : دعاهايي كه در اين مجموعه از آنها استفاده مي شود، جنبه ها و انواع مختلفي دارند. برخي از اين نيايش ها مربوط به معصومين است كه در كتاب هاي ارزشمندي چون نهج البلاغه و صحيفه سجاديه انعكاس يافته است. برخي ديگر از دعاها مربوط به مناجات هايي است كه در طول سال بنا به مناسبت هاي مختلف خوانده مي شود. اين مناسبت هاي مي تواند مربوط به روزهاي مختلف و مهم سال همانند شب قدر، ماه مبارك رمضان يا جمعه ها باشد. برخي ديگر مربوط به اتفاقات روزمره زندگي مانند طلب روزي، شفا يافتن، درخواست آمرزش گناهان، باريدن باران و ... مربوط مي شود. همچنين در اين مجموعه نيايش برخي از بزرگان دين و علم كه در قالب مناجات نامه ارايه شده است از جمله خواجه عبدالله انصاري و گزيده اي از مناجات هاي سيد مهدي شجاعي مورد استفاده قرار مي گيرد.



در مجموعه برنامه " پنهان جان " نيايش ها به زبان فارسي ارايه مي شود و از موسيقي و تصاويري استفاده مي گردد كه با حال و هواي نيايش پيوند دقيق و كاملي داشته باشد و بيانگر حس دروني نيايش مورد نظر باشد. اين برنامه در تلاش است تا بتواند مفاهيم و معاني مذهبي را در قالبي امروزي به طريقي بيان كند كه مورد توجه مخاطب قرار بگيرد و در او تاثير داشته باشد.



اين مجموعه برنامه در قالب 59 قسمت به همت گروه معارف و انديشه ديني شبكه چهار سيما در حال توليد است.