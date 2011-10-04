آمار ارائه شده در خصوص ایجاد اشتغال در استان تهران صحیح است

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان تهران بایستی تا پایان سال جاری، نسبت به ایجاد 360 هزار شغل اقدام کند و با تلاش و پیگیری مسئولان دستگاههای اجرایی مختلف، این مهم در حال محقق شدن است.

وی بیان کرد: کسانی که ایجاد 360 هزار شغل در استان تهران را کاری نشدنی و دور از ذهن تلقی می کنند، ظرفیتهای استان تهران را نشناخته اند.

این مسئول ادامه داد: دولت و استانداری تهران برای فعال شدن هرچه بیشتر مراکز صنعتی و تولیدی تسهیلات داده است که این خود موجب کارآفرینی و اشتغال خواهد شد.

وی عنوان کرد: ایجاد شغل هم اکنون باید در بخشهای تولیدی و کشاورزی و با روشهای کارآفرینی تعریف شود؛ افراد باید بر ایجاد روشهای کارآفرینی آگاه باشند و مسئولان استانی و شهرستانی برای تحقق این تعداد شغل همت داشته باشند.

تمدن با بیان اینکه بیش از 100 هزار شغل در استان تهران ایجاد شده است، افزود: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 100 هزار شغل در سطح استان تهران ایجاد شده است و مابقی تعهد استان تهران نیز محقق می شود.

وی گفت: برنامه پیش بینی شده سند اشتغال این استان با قوت و قدرت از سوی مراجع مختلف دنبال می شود و آنهایی که آمار اعلام شده را نادرست و کذب تلقی می کنند، به اثبات گفته های خود بپردازند.