"اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي" مبلغ جهاني سازي صهيون

فيلم "اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي" ساخته ديگر استيون اسپيلبرگ بر اساس طرحي از جرج لوكاس و منومحبس، با فيلمنامه اي از جفري بوم ، ساخته شد . هريسون فورد (دكتر هنري اينديانا جونز - پسر) شون كانري (پرفسور هنري جونز) نهولم اليوت (دكتر ماركوس برودي) ، آليسون دودي (دكتر السا شندر) جان رايس ديويس (صالح) ريور فيليكس (ايندي در جواني) بازيگان فيلمي هستند كه با بودجه 44 ميليون دلار ري خود فروش 494 ميليون دلار را نسيب سازندگانش كرد .اين فيلم با مدت زمان 127 دقيقه محصول 1989 آمريكا است.

به گزارش "مهر" اينبار ماجراي تازه اينديانا جونز از نوجواني او آغازمي شود . او كه به همراه دوستان خود براي حضور در اردوي پيشاهنگي به كوهپايه رفته با گروهي سارق گنج مواجه مي شود . جونز نوجوان با ربودن " صليب مقدس " از دست سارقين مورد تعقيب پس بزرگ ترها واقع مي شود و در تعقيب و گريزهاي متوالي با اسب و ترن و گذشتن از ميان مارها و شير غران در درون انباري قطار و كنار زدن مروان طماع و ... آن را به دست كلانتر مي رساند غافل از اينكه كلانتر نيز در اين سرقت دست دارد .

زمان به سواحل پرتقال 1938 كشيده شده تعقيب و گريزها در آب دريا ادامه پيدا مي كند و اينديانا جونز، بزرگ مرد فاتح ، صليب در دست پيروز مي شود.

اينديانا كه امروز در هيات دكتر "جونز" مدرس دانشگاه است با دريافت محموله اي ونيز وارد ماجاي تازه اي مي شود .

دكتر "جونز" از زبان آقاي "دانون" و "ماركوس" مي شنود كه پدرش پرفسور "جونز" به هنگام مطالعه در كتابخانه گم شده و اطلاعات خود را در دفترچه اي براي پسر پست كرده و راهنمايي نيز براي او بر جاي گذاشته است.

دكتر اينديانا جونز در ونيز با دكتر "السا" طي تحقيقاتي كه از محل كتابخانه به عمل مي آورند از روي اعداد مقدس 5، 7 ، 10 پي به ورودي غاري مي برد .همراه با "السا" درون غار به شگفتي هاي تاريخ و تمدن دست مي يابند و همان جاست كه دكتر جونز كتيبه اي مقدس را مي خواند . جاي كشتي نوح و آثار پيامبران را يك به يك به "السا" معرفي مي كند .

در اين هنگام افرادي در تعقيب آنان هستند . آتش افروزان با هيات مسلمان درون غار را به آتش مي كشند . دكتر "جونز" و دكتر السا" جان سالم به در مي برند ، جنگ و گريز اين بار با مسلمانان از يك سو و دكتر "جونز" از سوي ديگر ادامه پيدا مي كند.

در پايان زد و خوردها آخرين مسلمان بازمانده از گروه قاتلين به اينديانا جونز اطلاع مي دهد كه پدرش پرفسور جونز در مرز ميان اتريش و آلمان در اسارت است. در آلمان پدر و پسر به هم مي رسند.

ورق بر مي گردد و معلوم مي شود دكتر "السا" نازيست آلماني تمام مدت جاسوسي جونز را مي كرده .

در اين ميان دكتر "ماركوس" با نقشه اصلي كتاب فرارمي كند و با اين تاكيد كه دوازده قوم اسراييلي ، دوازده زبان از خاورميانه و اروپا حتي تا سودان مي توانند دكتر "ماركوس" را راهنمايي كنند.

پدر و پسر در بند كه بيست سال با هم سخن نگفته اند هم صحبت مي شوند .

آنها اين بار نيز جان سالم به در مي برند وبه دنبال كتاب ونقشه درون آن كه مسير جام مقدس مسيح و راز حيات را نمايان مي سازد با لباس افسران آلماني به مراسم كتاب سوزان و رژه كه در حضور هيتلر انجام مي شود وارد مي گردند.

جنگ و گريزشان با فاشيست ها به درازا مي كشد و سرانجام آنها با دفترچه اي كه نقشه را آلماني ها از وسط دفترچه كنده اند بيرون آمده به شهر اسكندريه مصر وارد مي شوند. قواي آلمانها نيز از روي نقشه دفترچه با تجهيزات كامل جلوتر از آنها به محل رسيده است.

دكتر "جونز" با توجه به موفقيت هايشان به عنوان شكر گذاري بر زبان مي آورد : "يا مسيح" و سيلي پدر محكم بر صورتش نواخته مي شود و مي گويد: " اين براي كفر گفتن تو" بعد از تعقيب و گريزهاي ديگر به جمهوري هاتاري (اسراييل) وارد مي شوند . صلاح (مصري) به جمع آنان اضافه مي شود .در گريزهاي بعدي ماركوس هم به جمع شان اضافه مي شود.

اينديانا جونز و همراهان در تنگه دره هلال بعد از جنگ و گريز با كاروان نظامي آلمان سرانجام به محلي مي رسند كه بقاياي باستاني آن پابرجاست ،وارد مي شوند و در درون غارهاي تو در تو به پيش مي روند و در معبد مسير جام و آب حيات را مي بينند.

اينديانا براي نجات جان پدر مجبور مي شود تن به خطر بدهد و مسير را بازكند . "تنها آدم تو به كار از معبر تنگ غار عبور خواهد كرد" اين رمز عبور است .

پاهاي دكتر جويز بر روي فضاي خالي پنداري بر روي پلي رهسپار است. استوار از اين سوي دره به آن سوي مي رود . صالح فقط ناظر صحنه است و ديگران نيز حذف شده اند.

در محل جام نگهباني كه هزاران سال عمر دارد منتظر اوست . از ميان جام هاي بسيار بايد با هوش و زكاوت جام مسيح انتخاب شود .

اشنايدر اول از جام استفاده مي كند و جام اشتباه است و او نابود مي شود . سپس دكتر اينديانا جونز بر اساس عقلانيت خود جامي فرسوده را كه مناسب چوپانان است انتخاب مي كند و از آن استفاده مي كند . نيرومند مي شود و با همان جام آب حيات بر روي زخم گلوله پدر مي ريزد. پدر و پسر (جونزها) به مرحله پاياني مي رسند .

به گزارش "مهر"فروش پانصد ميليون دلاري فيلم محصول درام پركشش در فاصله حدود چهل سال (1912- 1945) و در استفاده از مكان هاي فيلمبرداري متنوع در آمريكا ، اسپاينا ، ايتاليا ، مديترانه ، اسكندريه مصر و ... است كه دائما در حال پيش رفتن و پويايي است.

ازسوي ديگر اينديانا جونز نوجوان مراحل تكاملي سني و شعوري را تومان طي كرده از نوجواني چالاك در اول فيلم تا مردي دانش آموخته و باستان شناسي كه رازها را برملا مي سازد در ميانه فيلم و مرد مبارز و مدام فاتح از ميانه فيلم به بعد سير تكويني را به خوبي به نمايش در مي آورد.

در خلق لحظه هاي بديل دهها مورد كه مرز ميان عينيت و ذهنيت را در مي نوردند به چشم مي آيند. فيلم از طنز موقعيت فراواني بهره مند است كه به عنوان مكمل خشونت دروني درام عمل مي كند. مانند صحنه زنداني شدن جونز پدر در داخل تانك كه با پاشيدن مركب خود نويس بر صورت سرباز آلماني او را خلع سلاح مي كند .

در صحنه ستاد ارتش آلمان و در استفاده از در ديواري كه مي چرخند و آلماني ها را به سرگيجه دچار مي سازند و ... استفاده از شمايل هاي يهودي (شير ، مار ، كبوتر و ...) كه در اجزاي فيلم تنيده شده و با نهايت تاثير گذاري ممكن ارايه مي شود.

صحنه اي كه پدر درمانده اند و هواپيماهاي جنگي آلماني آنها را به رگبار مي بندد و با عث هواپيماي خودشان مي شود . پدر چطري را باز كرده به طرف هواپيما يورش مي برد و كبوتراني از ترس چطرسياه به پرواز در آمده اند شيشه هاي اتاقك كابين خلبان را مي شكند و آنها را فرار مي دهد.

بازي درخشان بازيگران هر كدام به موفقيت فيلم كمك شاياني مي كند.

همچنين استفاده از هر ابزار و مكان متناسب با شرايط زماني خود در متنوع كردن چشم اندازها عامل برجسته اي است كه موفقيت فيلم را بالا ببرد. بيش از همه پويايي صحنه ها و حركت مدام رو به جلو است كه به بيننده فرصت چشم برگرفتن از روي پرده سينما را نمي دهد. اما اسپيلبرگ كارگرداني نيست كه فيلم را به خاطر فيلم و يا فيلم را به خاطر فروش بيشتر ساخته باشد هر چند موفقيت فيلم در بر دارنده فروش است و خوش ساختي فيلم ، جذب تماشاگر را در پي دارد.

درجه اول اهميت فيلم سازي او در سه فيلم اينديانا جونز ، فهرست شيندلر و نجات سربازان رايان يا حتي در آخرين ساخته او " ترمينال" انتقال تاريخ، ارايه تمدن و فرهنگ و فتح ذهن و تسخير قلب تماشاچي است .

در طي سي سال فيلمسازي ،اسپيلبرگ به مجموعه اي از مهارت ها و دانايي ها رسيده است تا با ارايه صورت و محتواي متناسب پيام هاي خاص قوميت يهودي و صهيونيستي را به جهانيان بدهد. هم برتري ادعايي قومي شان را ديكته كند و هم بيننده هايش را با قدرت تفكر و انديشه و اصالت ادعايي شان مرعوب و متاثر سازد.

در فهرست شيندلر ، اسكار شيندلر معامله گر يهوديان متاثر شده در پايان فيلم به نجات يهوديان از اردوگاه ياري مي رساند.

در نجات سرباز رايان ، كل ارتش آمريكا ، رييس جمهور و كاپيتان ميلر همت به خرج مي دهند تا جيمز رايان را كه برادرانش در جبهه هاي نجات اروپا كشته شده اند به جامعه آمريكا باز گردانند.

به گزارش "مهر" در اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي به رغم مقاومت هاي اوليه ، در پايان همه به خدمت شان در مي آيند تا پدر و پسر كه بهره مند از علم ، تاريخ ، اسطوره ، شجاعت و مهارت هستند ديگران سروري كنند.

آنها هستند كه آيين تشرف را مستحق اند. آنان هستند كه جام مقدس به ايشان تعلق دارد. آنان هستند كه عمر جاوداني مي يابند .

جونز پدر در بر شمردن دلايل پنج هزار ساله حفظ تاريخ گذشته (تاريخ يهودي) يادآوري مي كند. چرا كه بايد گذشته را در اختيار داشته باشند تا بتوانند به حال و آينده حكومت كنند. در اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي نمايندگان دين مسيح و اسلام تحت تاثير حقانيت يهودي پدر و پسر قرار مي گيرند هر دو طرف با طيف هاي مختلف شان نشان داده مي شوند تا خلع سلاح شوند و نتوانند در مورد برتري ادعا يي كنند .

در كنار بيزانسي ها ، آلماني ها هم هستند و اسپانيايي ها و آمريكايي ها و ... كه برتري پدر و پسر را مي پذيرند و آيين تشرف را حق آنان مي دانند نه خودشان . از طرفي در بين نمايندگان اسلام ، ترك هاي عثماني در بخشي دشمن آلماني هاي فاشيست نشان داده مي شوند .همان ها هستند كه بايد گناهان شان را با خدمت به جونزها بشويند و از پيشينه بدشان دوري جويند.

كاظم تركيه اي گرچه علامت صليب را بر روي سينه خود خالكوبي كرده است اما اوست كه پدر اينديانا جونز را به قلعه بين آلمان و اتريش سپرده تا زنداني شود. در مصر "صلاح" كه به كنايه از صلاح الدين ايوبي است در حد ستايش كننده جونزها معرفي مي شود نه سرداري كه در تاريخ چهارصد ساله مسيحيان مهاجم را شكست داد و برتري جديد و سلطه طلبي شان را مردانه در هم كوبيد.

فضايي كه از استامبول و اسكندريه ارايه مي شود فضايي به غايت حقير با بناهاي عشيره اي و مردماني كه فقط توليد مثل مي كنند و در اطراف غربي ها آماده خدمت و نوكري هستند.

اسپيلبرگ در اين ميان از برتري دوم خودش نيز در هيات جونزها استفاده مي برد كه آمريكايي بودن شان است. آنها با نقشه اي كه در دست دارند از نيويورك به اروپا و فلسطين مي روند ، جام مقدس را كشف و برتري خودشان را به نمايش مي گذارند. در كشف و بازخواني جسد يكي از سه شواليه جنگ هاي صليبي در غاري در "ونيز". دكتر جونز خطوط مختلف رومي ، يوناني و عبري را تفسير مي كند.

به گزارش "مهر" كسي است كه در پايان فيلم در معبد در هيات باستاني خود مانده و نگهبان جام مقدس شده است نگهبان ديگري همتاي او است . اين جونزها هستند كه از شواليه هم رمز گشايي مي كنند و شواليه را در حد تحقير ، چون نگهبان سايه بر جاي مي گذارند.

استفاده از حرفه باستان شناسي و خريدار عتيقه از يهوديان ، دست مايه اي براي اسپيلبرگ قرارگرفته است تا به ياد همگان بياورد دوازده قومي كه به دوازده زبان مي توانند صحبت كنند و ازنظر او نيز داوران و صاحبان اصلي تمدن هستند. آنها در آن شغل جهاني شان پاسداران شمايل ها و علائم اديان هستند.

شكست آمريكايي ها و آلماني ها و اسپانيايي ها و ايتاليايي ها به عنوان مدعيان مسيحيت جونزها را فراتر از آنها ترسيم مي كند.

اسپيلبرگ در صحنه تعقيب و گريز در استامبول به وسيله جونزها سلطان عثماني را با هديه مي خرد و از او براي رسيدن به اهدافش (معبد در آلمان) بهره مي برد.

پول ، دانش ، تمدن و البته بيش از همه به القا فيلم "حقانيت" نزد يهوديان است.

اسپيلبرگ در جمع بندي فيلم خود در مفهوم دم دستي آن به خواننده القا مي كند كه همزيستي اديان در كنار هم مي تواند ادامه داشته باشد . به شرطي كه همه برتري جونزها (صهونيست ها) را بپذيرند. امري كه تمامي تبليغات مسيحيان صهيونيست را در بر مي گيرد.