به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالح قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: اختتامیه این المپیاد در هفته وحدت و در شب میلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود.
اهداف برگزاری المپیاد
وی ایجاد فضای عمیق انس با قرآن، حدیث و ادعیه، زمینه سازی برای راهبری نهضت گسترش فرهنگ و معارف ثقلین، سنجش و بازخوردگیری از آموزشها و فعالیتهای قرآنی و حدیثی، اهتمام به ترویج فعالیتها در حوزه حدیث و ادعیه به ویژه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در میان مخاطبین جامعة المصطفی العالمیة و تربیت نیروهای کارآمد قرآنی در عرصههای بین الملل را از اهداف برگزاری این المپیاد ذکر کرد.
برگزاری المپیاد در سه بخش
معاون فرهنگی تربیتی جامعة المصطفی العالمیة با اشاره به برگزاری این المپیاد در ۳ بخش کتبی، شفاهی و آثار اظهار داشت: این المپیاد در هر بخش به ترتیب با ۴۲، ۳۷ و ۱۳ رشته برگزار میشود.
مخاطبین المپیاد
صالح ادامه داد: مخاطبین این المپیاد تمامی طلاب و فارغ التحصیلان، اساتید و اعضاء هیئت علمی جامعة المصطفی و خانواده طلاب هستند.
ویژگیهای المپیاد
وی طرح سؤالات بر اساس سطح و مقطع تحصیلی طلاب و انتخاب آثار بزرگان و علمایی مانند آیت الله مکارم شیرازی، سبحانی، جوادی آملی، معرفت و قرائتی به عنوان منبع المپیاد در بخش آثار از ویژگیهای این دوره است.
معاون فرهنگی تربیتی جامعة المصطفی العالمیة به برگزاری مراحل مقدماتی المپیاد در ۶۰ کشور جهان اشاره کرد و گفت: برگزیدگان این مرحله به ایران دعوت و در رقابت پایانی شرکت میکنند.
صالح ادامه داد: در دور قبل ۱۱ هزار و ۶۹۱ نفر از گروههای مختلف در قالب ۱۵ هزار و ۷۷۰ نفر رشته در المپیاد شرکت کردند.
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