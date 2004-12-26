مذاكره با آمريكا در دستور كار جمهوري اسلامي ايران قرار ندارد // امروزه نقض حقوق بشر در برخى از كشورهاى اروپايى جدا نگران كننده است // حمايت هاي امريكا از اسراييل آينده منطقه را به خطر انداخته است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سخنگوي وزارت امورخارجه درنشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي با تبريك تولد حضرت عيسي مسيح (ع) و سال نو ميلادي به هموطنان مسيحي كشور؛ درپاسخ به سئوال خبرنگار"مهر" در باره گزارش منتشره در خصوص اينكه يك مقام ايراني اعلام كرده است كه آمريكا درصدد مذاكره دو جانبه و مستقيم با ايران در خصوص مسائل هسته اي و مسائل ديگر است و همچنين اظهارات ريچارد بوچر سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا مبنى بر مذاكره مستقيم آمريكا با ايران گفت:من از اين سوء تفسير اطلاعي ندارم ولي مذاكره با آمريكا در دستور كار جمهوري اسلامي ايران قرار ندارد .

آصفي درپاسخ به سئوال ديگر خبرنگار"مهر" درباره موضع جمهوري اسلامي ايران درخصوص حضور آمريكا در مذاكرات ايران و اروپا گفت:ايران علاقه و تمايلي براي حضور آمريكا در مذاكرات با اروپا ندارد و آن را درجهت منافع ايران قلمداد نمي كند .

وي درخصوص سفرخرازي به پاكستان گفت:وزير امورخارجه كشورمان درپاسخ به سفر تابستان آقاي قصوري وزير خارجه پاكستان به اين كشور سفر خواهد كرد دو كشور ايران و پاكستان به عنوان دو كشور همسايه و مسلمان داراي همكاري هاي تنگاتنگي در عرصه هاي مختلف هستند . اين سفر فرصتي را در اختيار طرفين قرار مي‌ دهد كه همكاري‌هاي اقتصادي، فني، تكنيكي، سياسي، تحولات در منطقه و موضوع عراق را مورد بررسي قرار دهند. ما با پاكستان به دليل عمق روابط مباحث زيادي براي گفتگو داريم.

آصفى در خصوص خبر روزنامه شرق الاوسط مبني بر عدم شركت خرازي در اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاى همجوار عراق در امان پايتخت اردن به دليل اظهارات پادشاه اين كشورعليه ايران گفت:خرازى احتمالا دراين اجلاس شركت نخواهد كرد و چگونگى سطح شركت و نحوه حضور ايران دراين اجلاس در دست بررسى مي باشد .

وي درخصوص سفرغيرمنتظره و نابهنگام خرازي به سه كشور سوريه، لبنان و تركيه گفت:من با تعبيرنابه هنگام موافق نيستم. يكي از فعاليت هاي وزير خارجه سفر كردن است و درسفر خرازي گفتگوهاي مثبتي بين ايران و سه كشور درخصوص تحولات منطقه اي و بين المللي از جمله اوضاع فلسطين و گسترش جنايات اسراييل عليه مردم بي دفاع فلسطين وهم چنين موضوع عراق صورت گرفت .

وي درخصوص مذاكرات خرازي با مقامات تركيه گفت:دو كشور ايران و تركيه علاقه‌مندند كه درهمسايگي‌شان عراقي باثبات و امن باشد؛ ضمن اينكه در اين سفر در خصوص بر گزاري انتخابات ، حفظ تماميت ارضي عراق و دخالت نكردن ديگران در امور داخلي اين كشور بين ايران و تركيه نيز بحث شد.

آصفي تصريح كرد : همكار‌ي هاي ‌ دو جانبه بحث‌هاي متنوعي را تشكيل مي‌داد كه ما با ترك‌ها داشتيم و بازتاب اين سفر نيز تبعات آن را كه ارتقا و گسترش همكاري با اين كشورها بود ، نشان مي ‌دهد.

سخنگوي وزارت امور خارجه‌ درپاسخ به سئوالي كه آيا سفر خرازي به سوريه درراستاي اتهام به اين كشور مبني بر اينكه از سران رژيم سابق عراق حمايت مي‌ كند تا دوباره به قدرت برگردند انجام شده گفت : بحث سفر يك وزير خارجه به اين كشور ضرورتا روي اين موضوع متمركز نمي‌شود ما موضوعات مختلفي با سوريه، لبنان و ديگر كشورها داريم. سوريه در اين خصوص خود موضع‌ گيري كرده و آن را رد كرده است و اين برعهده خود آنهاست. وقتي ما با يك كشور دوست مانند سوريه صحبت مي‌كنيم موضوعات مختلف براي گفتگو داريم ضمن اينكه اتهام ايران ازسوي يك روان پريش درعراق مطرح مي‌شود كه به شخصيت بعثي بودن وي بر مي گردد و ثانيا بايد بررسي شود شايد او كمك مالي مي‌ گيرد تا اين حرف‌ها را مطرح كند .

آصفي افزود: اين مشكلات در عراق به دليل وجود اين قبيل اظهار نظرهاي نسنجيده ايجاد شده كه به جاي رفع مشكلات درعراق با تبليغات بي‌ اساس درصدد فرار از مشكل هستند. ما كرارا اعلام كرديم كه اگر مدركي دارند ارايه دهند كه تا به حال مدركي ارايه نشده و معلوم مي‌ شود كه اين ادعاها درست نبوده ؛ ضمن اينكه قاطبه‌ مسوولين عراق آنها را رد كرده‌اند. بيشتر اينها يك مسايل شخصي ناشي از بعضي عقده‌ها شايد باشد.

سخنگوى وزارت امورخارجه درخصوص اظهارات اعتراض آميز سفير اتريش به حكم اعدام يك دختر ايرانى، گفت : متاسفانه يك فضاسازى بى موردى در برخى كشورهاى اروپايى دراين زمينه به وجود آمده كه قريب به اتفاق آن درست نيست . مطرح شدن مواردى چون اعدام و سنگساريك دختر با معلوليت ذهنى يا كودكان و نوجوانان ، به هيچ وجه درست نيست .

سخنگوى وزارت امور خارجه درپاسخ به سئوالي درباره موضع گيرى برخى كشورهاى اروپايى عليه ايران در زمينه حقوق بشر، گفت :مسئولان جمهورى اسلامى ايران درصدد ارتقاى حقوق بشر در جامعه هستند و ايران در اين زمينه به آموزش اروپايي ها نياز ندارد ما به اروپايي ها توصيه مي كنيم كه اگر دلشان براى حقوق بشرمي سوزد فكري به حال حقوق مسلمانان ، اقليت ها و مهاجران كشورهاى خود بكنند كه حقوقشان به نحو چشمگيري پايمال مي شود.

وي تاكيد كرد: امروزه نقض حقوق بشر در برخى از كشورهاى اروپايى جدا نگران كننده است و اروپاييها در اين زمينه فكري كنند و اقدامي انجام دهند .

سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به سئوالي در باره اتهامات عليه ايران مبنى بر دخالت در امور داخلى عراق در روزنامه الوطن گفت : اين اتهامات كاملا بي اساس است و من نميدانم چرا برخى رسانه هاى منطقه از ايجاد دمكراسى در يك كشور نگران مي شوند.دموكراسي نظام خوبى است و نبايد از آن ترسيد . كسانى كه موضوع دخالت ايران در عراق را طرح مي كنند نگران نتيجه انتخابات در عراق هستند.

سخنگوى وزارت امورخارجه در خصوص طرح خاورميانه بزرگ از سوي آمريكا گفت : اين طرح مشكلات خاورميانه را حل نمي كند و طرح هايى كه از بيرون به منطقه ارايه مي گردد باعث افزايش مشكلات خواهد شد و اكثر كشورهاى خاورميانه نيز بااين طرح مخالفند.مشكلات اصلي خاورميانه در درون سياستهاى رژيم صهيونيستى نهفته است و حمايت هاى يك طرفه آمريكا از اين رژيم ، نقطه اميدواركننده اى را براى آينده مجسم نمي كند .

آصفي محروم كردن يك دختر ايراني به جرم داشتن حجاب از رفتن به مدرسه در فرانسه را امري ناشايست خواند وگفت: پوشش نبايد منعي براي رفتن به مدرسه و مراكز علمي باشد.

سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص برگزاري سميناري در امارات در خصوص انتخابات رياست جمهوري ايران با بيان اينكه هنوز نمي‌دانم؛گفت:خبر برگزاري سمينار از سوي وزارت خارجه آمريكا در امارات در خصوص انتخابات ايران درست است و اين اقدام در صورت انجام نشان دهنده اهميت ايران و اهميت انتخابات رياست جمهوري در ايران است.

وي افزود:برگزاري اين سمينارها نشان مي‌ دهد كه ايران به عنوان يكي از كشورهاي صاحب آزادي، دموكراسي و چندصدايي است و جلو رفتن مسايل اين كشور براي ديگران مهم است كه تا اينجا اشكال ندارد، ايران به عنوان لنگرگاه ثبات در منطقه جايي نيست كه ديگران آن را ناديده بگيرند و انتخابات ايران نيز مانند ساري كشورها داراي اهميت است. بايد ببينيم در صورت برگزاري چنين سميناري سخنرانان چه كساني هستند و جهت‌گيري ها به كدام سمت است .



سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالي درباره اينكه 25 عضو اتحاديه اروپا از قطعنامه‌ حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران حمايت كردند و با توجه به عدم كارآيي اروپا در عضويت ايران در WTO آيا باز هم مذاكرات با اروپا سودمند است گفت : مذاكره كردن بهتر از مذاكره نكردن است. هدف ما مذاكره كردن براي مذاكره نيست و ما آن را به منظور هدف مهمتري انجام مي‌دهيم. ما مذاكرات را ادامه مي‌دهيم و بعد از يك مدت ارزيابي مي‌كنيم و با توجه و تناسب پيشرفت مذاكرات تصميم ‌گيري خواهيم كرد. نفس مذاكره مهم و سودمند براي طرفين است.

آصفي درخصوص اظهارات البرادعي مورد نامحدود بودن زمان تعليق غني سازي ايران درگفتگو با شبكه هاي تلويزيوني CNN و العربيه و اينكه اظهارات ايران دراين خصوص مصرف داخلي داردگفت: به كرات اعلام كرديم كه بحث تعليق غني سازي نامحدود نيست و براي اعتماد سازي است و تعليق غني سازي محدود است و منوط به تمام زمان مذاكره تا وقتي به اعتماد سازي برسيم وما همچنان بر حقوق خوددر استفاده از فناوري صلح آميز هسته‌اي تاكيد و اصرار داريم .

آصفي در خصوص سفر اردوغان به تهران گفت: سفر نخست وزير تركيه به ايران در دستور كار ما قرار نداشته است.



وي درخصوص آخرين وضع گفتگوهاي گروه هاي كاري ايران و اروپا گفت :كميته‌هاي كاري سياسي امنيتي و هسته اي تشكيل شده و براي جلسات بعدي آنها برنامه ريزي شده است و تا به حال دو دور مذاكره مثبت انجام گرفته است و چون اين مذاكرات در حال انجام است نمي شود فعلا در خصوص آن اظهار نظر كرد .

آصفي در خصوص ارائه ده بند از سوي آمريكا به كشورهاي عربي منطقه براي اعمال فشار بر ايران گفت:همه مشكلات عالم را از من نپرسيد من نمي دانم و بهتر است از خود كشورهاي عربي درست يا نادرست بودن اين مسئله را پيگيري كنيد .

آصفي با بيان اين كه در هيات رييسه فوتبال در خصوص جام خليج فارس بحث شده، گفت: اگر از ما كمك خواسته شود و پول نخواهند كمك خواهيم كرد .