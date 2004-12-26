هماهنگي ها از طريق مربي بزرگسالان انجام مي گيرد اما مربي جوانان بركنار نشده است

مهران تيشه گران مدير روابط عمومي فدراسيون دو و ميداني در گفت و گو با خبر نگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: در حال حاضر در دوران حساسي قرار داريم و با توجه به پيچيدگي هاي فني كار، فدراسيون تصميم گرفته با توجه به كسوت آقاي قربانقلي ، مسووليت هدايت تيم دو و ميداني جوانان را هم به ايشان واگذار نمايد اما اين هرگز حاكي از بركناري عزيز ميرزايي نيست.

وي افزود : آقاي ميرزايي تا به حال بدون هيچ مشكلي به كار خود در فدراسيون ادامه داده و مسوولان فدراسيون هم از كار او رضايت دارند. با اين حال از اين پس هماهنگي ها از طريق آقاي قربانقلي صورت مي گيرد . البته در آينده اي نه چندان دور براي تقويت تيم هاي ملي تغيير و تحولاتي خواهيم داشت اما اين دگرگوني ها در سطوح ديگر است.

تيشه گران در ادامه در ارتباط با اينكه آيا اين مربيان ، تيم هاي جوانان و بزرگسالان را در مسابقات قهرماني آسيا همراهي مي كنند اظهار داشت: تشخيص اين موضوع با فدراسيون است و چه بسا در زمان اعزام، تصميم گيري شود كه يك مربي و يك سرپرست ديگر كه از توانمندي بالاتري برخوردار است هدايت تيم ها را بر عهده داشته باشد. فدراسيون دو و ميداني به دنبال موفقيت دونده هاي كشورمان در رقابت هاي آسيايي است و براي حصول اين امر از هيچ كوششي فروگزار نمي كند.