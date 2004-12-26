مهران تيشه گران مدير روابط عمومي فدراسيون دو و ميداني در گفت و گو با خبر نگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: در حال حاضر در دوران حساسي قرار داريم و با توجه به پيچيدگي هاي فني كار، فدراسيون تصميم گرفته با توجه به كسوت آقاي قربانقلي ، مسووليت هدايت تيم دو و ميداني جوانان را هم به ايشان واگذار نمايد اما اين هرگز حاكي از بركناري عزيز ميرزايي نيست.
وي افزود : آقاي ميرزايي تا به حال بدون هيچ مشكلي به كار خود در فدراسيون ادامه داده و مسوولان فدراسيون هم از كار او رضايت دارند. با اين حال از اين پس هماهنگي ها از طريق آقاي قربانقلي صورت مي گيرد . البته در آينده اي نه چندان دور براي تقويت تيم هاي ملي تغيير و تحولاتي خواهيم داشت اما اين دگرگوني ها در سطوح ديگر است.
تيشه گران در ادامه در ارتباط با اينكه آيا اين مربيان ، تيم هاي جوانان و بزرگسالان را در مسابقات قهرماني آسيا همراهي مي كنند اظهار داشت: تشخيص اين موضوع با فدراسيون است و چه بسا در زمان اعزام، تصميم گيري شود كه يك مربي و يك سرپرست ديگر كه از توانمندي بالاتري برخوردار است هدايت تيم ها را بر عهده داشته باشد. فدراسيون دو و ميداني به دنبال موفقيت دونده هاي كشورمان در رقابت هاي آسيايي است و براي حصول اين امر از هيچ كوششي فروگزار نمي كند.
فدراسيون دو و ميداني اعلام كرد:
هماهنگي ها از طريق مربي بزرگسالان انجام مي گيرد اما مربي جوانان بركنار نشده است
حسين جلالي رييس فدراسيون دو و ميداني با جلسه اي كه با هاشم قربانقلي مربي تيم بزرگسالان داشته از او خواسته فعلا هماهنگي ها تيم هاي ملي از طريق ايشان صورت پذيرد.
مهران تيشه گران مدير روابط عمومي فدراسيون دو و ميداني در گفت و گو با خبر نگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: در حال حاضر در دوران حساسي قرار داريم و با توجه به پيچيدگي هاي فني كار، فدراسيون تصميم گرفته با توجه به كسوت آقاي قربانقلي ، مسووليت هدايت تيم دو و ميداني جوانان را هم به ايشان واگذار نمايد اما اين هرگز حاكي از بركناري عزيز ميرزايي نيست.
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