بهسازی معابر اصلی 30 روستای ساوجبلاغ تا آخر امسال

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معابر اصلی نزدیک به 30روستای این شهرستان تا پایان امسال بهسازی و آسفالت می شود و برای انجام این کار،345 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: طرح هادی 34 روستای این شهرستان به مراحل پایانی رسیده و نقشه طرح هادی 16 روستای دیگر هم بازنگری شده و در مرحله ابلاغ است.

رئیس بنیاد مسکن ساوجبلاغ اضافه کرد: معابر اصلی 14 روستای شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز، بهسازی و آسفالت شد و این امر در زمینه های مربوطه صورت گرفت.

این مسئول گفت: این طرح در قالب جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت، فضای سبز و پیاده رو انجام شده و برای آن160 میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس بنیاد مسکن ساوجبلاغ یادآور شد: 85 روستای ساوجبلاغ دارای طرح هادی هستند ضمن اینکه تهیه و بازنگری این طرحها در مجموع 208 میلیون تومان هزینه در برداشته است.

حیدری افزود: ساوجبلاغ 280 هزار نفری،130 روستا و پنج شهر دارد.