ترویج فرهنگ حجاب در ادارات نیازمند تعامل دستگاههای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نور و نجابت در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی به صورت فرهنگ درآمده است.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات باید از زنان شاغل آغاز شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه دشمن از راه بدحجابی و ترویج بی عفتی سعی در تخدیش افکار جوانان دارد، تصریح کرد: روحیه عفاف و حجاب در ادارات ساری تقویت شده است.

حسینی نژاد با بیان اینکه نقش نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه موثر است، یادآور شد: برپایی نمایشگاههای عفاف و حجاب سبب تقویت روحیه پاکدامنی و باعفتی در جامعه می شود.

زهرا شرف الدین، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه بازدیدکنندگان نمایشگاه خواستار ارائه محصولات نمایشگاه برای تولیدات انبوه هستند، اظهار داشت: بخش اعظمی از تولیدکنندگان نمایشگاه عفاف و حجاب سال گذشته از بانکهای عامل استان تسهیلات دریافت کردند.

وی افزود: محصولات نمایشگاه نور و نجابت امسال متنوع تر از سالهای گذشته بوده و تعدادی از تولیدکنندگان لباسهای اسلامی در این نمایشگاه حضور دارند.

دومین نمایشگاه نور و نجابت از ساعت 9 صبح تا 19 شب 19 مهرماه در مصلی جمعه ساری آماده بازدید علاقمندان است.