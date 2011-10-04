برترینهای چهارمین جشنواره نغمه های رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره نغمه های رضوی که با حضور شش شرکت کننده در بخش تکخوانی و 18 گروه در بخش موسیقی سنتی و نواحی از 13 استان کشور طی سه روز در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد و در پایان این رقابت 130 نفره با رأی هیئت داروان منتخب کشور گروه ها و نفرات برتر مشخص شدند.

بنا بر اعلام هیئت داوران در بخش تکخوانی "فارق برنا" از تربت جام ، "عبداله عبدی" از تربت جام و "علیرضا رضایی" از کاشمر هر سه از خراسان رضوی رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند تا هنرمندان خراسان رضوی با دستانی پر به آغوش ضامن آهو بازگردند.

همچنین در بخش موسیقی گروهی سنتی ایرانی گروه "مراد گورانی" از شهرستان سنندج رتبه دوم و گروه های "آدینه" از کرمان و "دلشدگان" از شهرضا مشترکا حایز رتبه سوم چهارمین جشنواره نغمه های رضوی شده و بنا به تشخیص هیئت داوران هیچکدام از گروه های شرکت کننده در بخش سنتی شایسته کسب عنوان برتر را نداشتند.

هیئت داوران چهارمین جشنواره نغمه های رضوی استان کردستان همچنین در بخش گروهی موسیقی نواحی، گروه "هرا" از شهرستان قوچان استان خراسان رضوی عنوان برتر جشنواره را از آن خود کرد و گروه های "ناله دف" و "سالکان" هر دو از سنندج مشترکا رتبه دوم و گروه های "ندای جام" از تربت جام استان خراسان رضوی و "قادری" از شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی مشترکا رتبه سوم را از آن خود کردند.

نکته ای که در حاشیه اهدای جوایز و در طول برگزاری مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره نغمه های رضوی کردستان دیده شد اعتراض گروه سالکان سنندج به رأی هیئت داوران بود که خود را شایسته عنوان برتر در بخش گروهی می دانستند.

به هر کدام از نفرات و گروه های برگزیده به رسم یادبود لوح تقدیر، تندیس شرکت در جشنواره و هدایایی نقدی از طرف دبیرخانه چهارمین جشنواره نغمه های رضوی کردستان اهدا شد.